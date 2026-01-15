Junta respalda a las SAT de regadíos de La Gineta y Montalvos en su reclamación de concesión de agua del Júcar

Reunión de la consejera Mercedes Gómez con los presidentes y representantes de las SAT de regadíos de La Gineta y Montalvos. - JCCM

ALBACETE 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha insistirá en que la nueva planificación hidrológica contemple de forma expresa las dotaciones de agua necesarias y, en su caso, las actuaciones que deban acometerse para garantizar el desarrollo de los regadíos de La Gineta y Montalvos.

Estas reivindicaciones se incorporarán de manera conjunta a la propuesta que el Gobierno regional trasladará al Esquema de Temas Importantes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, reforzando así una posición común entre el Ejecutivo autonómico, las SAT y la Junta Central de Regantes de Mancha Oriental en defensa del desarrollo agrario y socioeconómico del territorio, según ha informado la Junta por nota de prensa.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha mantenido una reunión con los presidentes y representantes de las SAT de regadíos de La Gineta y Montalvos, junto a los alcaldes de ambos municipios, José Sánchez y José Ángel Fragoso, y el presidente de la Junta Central de Regantes de Mancha Oriental, Julián García; en la que también ha estado acompañada por la delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero.

Durante el encuentro se ha puesto de manifiesto la necesidad de que se cumpla lo dispuesto en el Real Decreto 950/1989, que declaraba de interés general el desarrollo de estas zonas regables mediante cultivos sociales.

Sin embargo, la actual planificación hidrológica establece una serie de condicionantes que dificultan gravemente la concesión de los recursos hídricos necesarios, mientras que en otros territorios sí se están desarrollando superficies regables sin estas limitaciones.

Ante esta situación, la consejera ha solicitado la elaboración de documentación que acredite la necesidad real de la demanda del recurso y que servirá como base para que las SAT, la Junta Central de Regantes de Mancha Oriental y el Gobierno regional "actúen de manera coordinada y hagan un frente común para reclamar la concesión de agua del Júcar y posibilitar así el desarrollo de las zonas regables de La Gineta y Montalvos".