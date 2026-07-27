Junta, sindicatos y patronal sellan su compromiso para facilitar una mayor empleabilidad al colectivo LGTBI en C-LM

La consejera de Igualdad, Sara Simón, firma, en el Palacio de Fuensalida, un acuerdo en materia LGTBI con UGT, CCOO y CECAM. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha sellado un acuerdo este lunes con los sindicatos CCOO y UGT y con la Confederación regional de Empresarios (Cecam), con el objetivo de impulsar planes específicos para facilitar una mayor empleabilidad de las personas LGTBI, además de "detectar y evitar situaciones de discriminación en relación al acceso al trabajo" y apostar por "la promoción profesional en empresas o entidades".

Así lo han sellado mediante la firma de un convenio en una rueda de prensa, la consejera de Igualdad, Sara Simón, y los representanes de CCOO, UGT y Cecam, Javier Ortega, Lola Alcónez y Ángel Nicolás, respectivamente.

Este convenio marca el compromiso de las entidades para un futuro trabajo conjunto de la Administración, sindicatos y patronal en "campañas de sensibilización" de este colectivo a iniciativa del propio Gobierno de Castilla-La Mancha, que pondrá a disposición de las empresas o sindicatos.

Este acuerdo no tiene aportación económica adicional del Gobierno regional y a través del mismo se fomentará un trabajo "más cercano" a través del Servicio de Atención Integral LGTBI, que les ayudará a "resolver cualquiera de las dudas que puedan tener en la materia".

La consejera de Igualdad ha señalado que "entre el 7 y el 9 por ciento de la población LGTBI asegura haber sufrido algún tipo de discriminación por razón de su identidad o su orientación sexual, sintiendo además que sus derechos en el ámbito del trabajo se han visto mermados", datos que "obligan a seguir trabajando para que la diversidad sexual no sea una barrera para nadie", ha afirmado Simón.

COLABORACIÓN EN PROCESOS DE SELECCIÓN

Habrá una "colaboración estrecha en los procesos de selección de las empresas que quieran firmar este convenio y que así lo decidan", para poder poner en contacto a las demandantes de empleo y también aquellas empresas que están buscando la incorporación de personas, para que puedan "tener unas mayores y mejores oportunidades de inserción sociolaboral".

Con esta iniciativa, se crearán "espacios libres de discriminación, libres de LGTBIfobia", espacios seguros que servirán para trasladar a los trabajadores que su empresa está comprometida, y "que tienen un espacio al que pueden acudir si tienen algún tipo de problema, donde no se les va a juzgar y se les va a dar apoyo y se les va a ayudar".

Además, el Servicio de Atención Integral LGTBI de Castilla-La Mancha se pone a disposición de los firmantes para poder realizar diferentes jornadas de formación.

La consejera de Igualdad ha hecho un llamamiento también para el resto de empresas que puedan sumarse a la firma de estos convenios u otras entidades sociales u organizaciones.

UGT, ALCANZAR LA PLENA IGUALDAD

De este modo, la representante de UGT ha señalado que el convenio que "representa el compromiso compartido de la Administración Regional y de UGT por alcanzar la plena igualdad de oportunidades"

"Nadie debería tener que ocultar su identidad, quién es, qué siente o a quién ama para poder acceder a un puesto de trabajo para poder mantenerlo. Este convenio nos permitirá avanzar precisamente en esa dirección", ha remarcado Alcónez.

El éxito de este convenio se medirá, ha dicho la representante de UGT, "por su capacidad para transformar medidas, para prevenir la discriminación y para mejorar la vida de las personas".

CCOO, 30% DE EPISODIOS DE ODIO

Por su lado, el representante de CCOO ha lamentado que "miles de personas vuelven a entrar en el armario cada mañana cuando cruzan la puerta de su empresa", aportando datos como que el centro de trabajo hoy se ha convertido "en el segundo ámbito donde más situaciones de odio y discriminación sufren las personas LGTBI", con un 30% de los episodios de odio más graves.

Asimismo, ha señalado que "sólo el 15% de los convenios colectivos de la región incorporan medidas específicas de igualdad y no discriminación para las personas LGTBI". En este primer semestre del año se han firmado 13 de los 32 convenios colectivos que deben renovarse en el 2026, por lo que quedan 19 "para que la igualdad LGTBI deje de ser una asignatura pendiente y pase a formar parte de los derechos laborales que se negocian y que se garantizan".

"Ese es el reto que tenemos por delante", ha afirmado Ortega, que ha subrayado el compromiso de CCOO para ello, porque para el sindicato "hablar de derechos LGTBI en el trabajo no es hablar de derechos de una minoría, es hablar de democracia en las empresas".

COMPROMISO DE CECAM

De su lado, Ángel Nicolás ha señalado que con este convenio se ratifica el compromiso de Cecam para que las empresas "representen algo más que lugares de trabajo", sino que se vean como "espacios de convivencia, de oportunidades, donde las personas desarrollan su proyecto profesional".

Por ello, ha remarcado que este compromiso pasa por que "la empresa sea un entorno basado en el respeto, la igualdad de oportunidades y la no discriminación", pues el "talento no entiende de etiquetas, sesgos o discriminaciones".

Lo que realmente importa, ha relatado Nicolás, "es la capacidad, el compromiso y el esfuerzo". Estos avances se hacen posible mediante el trabajo conjunto, mediante un convenio que no dudó en suscribir cuando se lo propuso la consejera de Igualdad

"La colaboración entre la administración y los agentes sociales es la mejor garantía para llevar a la práctica este compromiso", ha subrayado Nicolás.