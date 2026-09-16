La Junta transformará el área de hospitalización del antiguo Virgen de la Luz en unos 250 apartamentos para jóvenes

Rueda de prensa de presentación del proyecto para el Hospital Virgen de la Luz. - EUROPA PRESS

CUENCA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional habilitará unos 250 apartamentos en alquiler en el área de hospitalización del Virgen de la Luz de Cuenca, según ha explicado el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, en una rueda de prensa para explicar la solicitud, a la Tesorería General de la Seguridad Social, del cambio de uso del antiguo hospital.

Estos apartamentos forman parte del proyecto que dará al antiguo complejo sanitario distintos usos administrativos, sociosanitarios y culturales.

"Llevamos meses trabajando en este proyecto, incluso antes de que se culminara el traslado del hospital", ha desvelado el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, Martínez Guijarro ha indicado que el Gobierno regional tiene en estos momentos problemas de espacio en varias de sus sedes administrativas, en concreto en las áreas de sanidad, sociosanitaria y de desarrollo sostenible.

A esto hay que añadir los "problemas estructurales" que sufre Archivo Histórico Provincial, situado en en el Casco Antiguo, y la necesidad de un lugar donde almacenar restos arqueológicos.

Para resolver estas carencias, se ha diseñado este planteamiento que tendrá, como primer paso, el traslado de la delegación de Sanidad, ya que no necesita la autorización del cambio de uso de la Tesorería General de la Seguridad.

Estará situada en el edificio administrativo del Virgen de la Luz e incluirá también una zona de laboratorios.

Estos trabajos podrían concluir en algo más de dos meses y permitirá una apertura parcial de los aparcamientos del antiguo hospital.

Por su parte, la actual sede de la delegación de Sanidad se destinará a viviendas.

Posteriormente, se hará un plan director del proyecto para aprovechar el resto del complejo sanitario.

El edificio del policlínico albergará la delegación de Desarrollo Sostenible y en el bloque quirúrgico, de unos 10.000 metros cuadrados irán distintos servicios sociosanitarios como atención a la infancia y una unidad de salud mental.

En el bloque quirúrgico, de unos 4.000 metros cuadrados, irá el Archivo Provincial y habrá que buscar un nuevo uso para la actual sede, que depende del Ministerio de Cultura.

Finalmente, en los sótanos se almacenarán los restos arqueológicos de la provincia que en estos momentos se guardan dispersos en distintos puntos.

APARTAMENTOS PARA UNOS 500 ESTUDIANTES

Respecto a la vivienda, Martínez Guijarro ha comentado que en Cuenca "tiene mucho peso el alquiler para estudiantes" en un Campus que cada año va creciendo y supera los 4.000 alumnos. Además, ha apuntado que "está creciendo la demanda en los centros de formación profesional, con más de 3.500 matriculados, muchos de ellos de fuera de Cuenca".

Para atender a esta demanda, se van a desarrollar en el área hospitalaria del Virgen de la Luz en torno a 250 apartamentos , principalmente de uno o dos dormitorios, a disposición de jóvenes, en régimen de alquiler sin opción de compra y "en un enclave privilegiado para estos estudiantes", según ha enfatizado el vicepresidente, ya que estará junto al Campus y algunos de los institutos que ofrecen formación profesional en la ciudad.

Se calcula que unos 500 estudiantes podrían beneficiarse de estos apartamentos, donde se aplicarán fórmulas de colaboración público-privada previstas en el Plan Estatal de Vivienda.

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha señalado que este planteamiento "completa una zona de la ciudad que en estos momentos estaba vacía" y permitirá "mejorar la situación habitacional de la ciudad", por lo que ha agradecido esta iniciativa al Gobierno de Castilla-La Mancha.