La Junta traslada su apoyo al sector cinegético durante la Gala anual de la Fundación Artemisan

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TOLEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha traslado, durante la tarde de este martes en Madrid, su apoyo al sector cinegético "con el que trabajamos mano a mano en Castilla-La Mancha con un objetivo muy claro: consolidar a la caza como una actividad que es fundamental no sólo como elemento de gestión sino también para el desarrollo de nuestros pueblos y nuestro medio rural puesto que crea riqueza y fija población".

Así lo ha manifestado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante su participación en la Gala Anual de Artemisan en Madrid, en la que ha destacado que, en la Comunidad Autónoma, "la caza moviliza 963,3 millones de euros al año, crea 21.800 empleos, y representa el 2,1 del PIB regional", según ha informado la Junta por nota de prensa.

En este contexto, Gómez ha puesto en valor el trabajo que está llevando a cabo el Ejecutivo regional junto a Artemisan en "diferentes proyectos referentes, como la recuperación de la perdiz roja, la gestión de la adaptación de la tórtola europea al territorio, o los censos de la codorniz, por citar algunos ejemplos". Y ha recordado que el próximo martes 23 de junio, el Gobierno autonómico y la Fundación van a colaborar en la celebración en Toledo de una jornada técnica denominada 'Buitres y caza: ciencia, gestión y retos para la conservación'.

Además, durante la Gala, la consejera, que ha estado acompañada del viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, ha hecho entrega de uno de los reconocimientos de los V Premios de periodismo Mundo Rural de Artemisan a la periodista Virginia Martínez y al fotógrafo Claudio Álvarez, por su reportaje para El País 'Sanabria bajo la ceniza: 'Somos la España vaciada y quemada', sobre el incendio que arrasó Zamora en agosto de 2025.

CUMPLIMIENTO DEL PACTO POR LA CAZA

La consejera de Desarrollo Sostenible también ha subrayado el alto grado de cumplimiento que está llevando a cabo la Junta de Comunidades del 'Pacto por la Caza de Castilla-La Mancha', el firme compromiso "que adquirió con el sector el presidente García-Page para promocionar la actividad cinegética".

Al respecto, ha puesto como ejemplos medidas pioneras en el marco de la formación como la creación de cursos a nuevos cazadores y cazadoras, vigilantes de cotos, y especialistas en control de depredadores; la gratuidad de la licencia para los cazadores de Castilla-La Mancha; la ampliación a nueve de los de los cotos sociales; la certificación FSC de la carne de caza; o la reciente adhesión de la región a la licencia interautonómica para poder cazar con un solo permiso en 10 comunidades".

A todas estas iniciativas, se va a sumar el nuevo Reglamento de Caza de Castilla-La Mancha que estará listo para el comienzo de la temporada de caza 2026/2027 y se publicará en septiembre, "y que tras trabajarlo con el sector va a incorporar las modificaciones de la Ley de Caza, y de la Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza", ha indicado.

NUEVA ORDEN DE VEDAS PARA LA TEMPORADA 2026-2027

Gómez también ha informado que el pasado viernes se publicó la orden de vedas que fija los periodos hábiles de caza y vedas para la temporada cinegética 2026-2027 en Castilla-La Mancha, "una orden que mantienen las medidas para paliar la sobreabundancia de ungulados aumentando un 30 por ciento los cupos de machos de ciervo corzo y gamo, y un 100 por 100 el de las hembras de ciervo, corzo, gamo, cabra montesa, mientras el jabalí se podrá cazar todo el año".

Además, por segundo año consecutivo y "gracias a la implicación del sector y el visto bueno de la Unión Europea, va a estar permitida la caza de la tórtola europea los días 22 y 23 de agosto bajo determinadas condiciones".

La consejera ha concluido resaltando que la Orden de Vedas 26/27 "permite a la Comunidad Autónoma promover la actividad cinegética y poner al servicio de los cazadores y cazadoras de la región una normativa respetuosa con la biodiversidad del territorio que refuerza el papel de la caza como valor social, económico y sostenible".

El periodo general de caza se iniciará el próximo 8 de octubre, finalizando el 8 de febrero para las especies de caza menor, y el 21 de febrero para las especies de caza mayor.