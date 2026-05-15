Junta y UCLM blindan la investigación con 23,6 millones del Fondo Social Europeo para captar y retener talento

La Junta y la UCLM blindan la investigación con 23,6 millones del Fondo Social Europeo para captar y retener talento. - JCCM

CIUDAD REAL, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y el Gobierno regional han reforzado este viernes su alianza para impulsar la investigación, la innovación y la transferencia del conocimiento en la comunidad autónoma con la firma de una adenda al convenio de colaboración vinculado al Fondo Social Europeo Plus 2021-2027, que elevará la financiación destinada a estos programas hasta los 23,6 millones de euros.

El rector de la UCLM, Julián Garde, y los consejeros de Educación, Amador Pastor, y de Economía, Patricia Franco, han sido los encargados de rubricar este viernes, en el Rectorado de la UCLM en Ciudad Real, dicho añadido.

El acuerdo permitirá incrementar el número de personas beneficiarias de estos fondos, especialmente en dos grandes líneas de actuación, la formación predoctoral y el desarrollo de la carrera postdoctoral.

El rector ha destacado que la firma de esta adenda refrenda el compromiso compartido entre la institución académica y la Junta por la innovación, la transferencia de conocimiento y la investigación, dentro de un programa europeo que ha definido como "centrado en las personas".

La universidad contaba inicialmente con una senda de algo más de 20 millones de euros, que con esta cesión adicional pasará a situarse en 23,6 millones. De esa cantidad, 19,3 millones irán destinados a contratos predoctorales y 4,3 millones a contratos postdoctorales.

Garde ha subrayado el salto que ha supuesto para la UCLM la participación en el FSE+. Según los datos que ha ofrecido, desde 2019 la universidad ha podido contratar a 307 investigadores predoctorales y a 70 postdoctorales, frente a los 90 predoctorales y 20 postdoctorales del periodo anterior.

El rector ha puesto también en valor la gestión de estos fondos por parte de la institución académica. Según ha explicado, de las diez operaciones de la UCLM vinculadas a esta senda, siete ya han sido sometidas a auditoría y ninguna de las verificaciones ha detectado incidencias, lo que ha atribuido al "rigor y a la profesionalidad" del personal funcionario encargado de su tramitación.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha explicado que la UCLM contaba en la primera programación con 20,6 millones de euros del FSE+ y que, tras detectar nuevas necesidades en los ámbitos predoctoral y postdoctoral, la Junta ha acordado una cesión adicional de tres millones de euros para la contratación de personal investigador.

Franco ha recordado que Castilla-La Mancha gestiona 406 millones de euros del FSE+, con un grado de absorción del 74%, y ha destacado que estos fondos permiten actuar en ámbitos como el empleo, los asuntos sociales, la lucha contra el abandono escolar y la mejora de oportunidades para colectivos con mayores dificultades.

En este sentido, Franco ha destacado que la UCLM ofrezca oportunidades a personas investigadoras con independencia de su origen familiar o situación económica, y ha subrayado que la investigación demuestra que las grandes respuestas nacen de mentes diferentes trabajando como iguales.

Por último, ha señalado que el último dato disponible del INE, correspondiente a 2024, refleja que uno de cada tres euros destinados a innovación en Castilla-La Mancha está vinculado a las enseñanzas superiores, con un crecimiento superior al 53% respecto a la llegada del actual Gobierno regional.

NUEVA CONVOCATORIA DE AYUDANTES DOCTOR

De su lado, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha situado lo suscrito este virnes dentro de una estrategia más amplia de apoyo a la investigación universitaria y ha avanzado que el próximo martes el Consejo de Gobierno aprobará la financiación para poner en marcha una nueva convocatoria de profesores ayudantes doctor dentro del convenio María Goyri.

Según ha explicado Pastor, de las 96 plazas previstas en este programa, saldrán ahora las primeras 21, mientras que las restantes quedarán reservadas para una fase posterior.

El consejero ha defendido que esta medida se enmarca en el objetivo de seguir generando oportunidades para el personal investigador y de reforzar la captación y retención de talento en la UCLM.

El titular de Educación ha enmarcado la firma de la adenda en el desarrollo de instrumentos como la Ley de Ciencia, la Agencia de Innovación de Castilla-La Mancha y el marco del Plan Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (Princet), con el que el Gobierno regional pretende movilizar más de 1.300 millones de euros, 200 millones más que el programa anterior, para reforzar el ecosistema de investigación, innovación y transferencia de conocimiento.

Actualmente, Castilla-La Mancha cuenta con alrededor de 4.000 personas investigadoras, según ha indicado Pastor, que ha destacado además el crecimiento de la presencia de mujeres en este ámbito.

Durante el acto de firma, el rector también ha anunciado que la UCLM prevé convocar antes de que acabe el año una nueva línea de contratos postdoctorales, para que las personas seleccionadas en concurrencia competitiva puedan incorporarse en enero del próximo año, cuya convocatoria estará dotada con 2,4 millones de euros de presupuesto.

IMPULSO A LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

Pastor ha avanzado también que el Gobierno regional pondrá en marcha un programa de apoyo a los institutos universitarios de investigación, unas estructuras científicas que, según ha señalado, necesitan respaldo institucional para reforzar su capacitación, favorecer la retención de talento y mejorar su proyección internacional.

El consejero ha enmarcado este nuevo apoyo dentro de la estrategia de la Junta para acompañar al principal motor investigador de Castilla-La Mancha y consolidar espacios de trabajo capaces de avanzar hacia la excelencia científica, la transferencia de conocimiento y la conexión con el tejido productivo.

Garde ha valorado esta iniciativa como un nuevo respaldo de la Junta al fortalecimiento de la actividad científica de la Universidad regional y la ha vinculado al objetivo de avanzar hacia mayores niveles de excelencia investigadora, retención de talento y transferencia de conocimiento.