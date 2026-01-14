Junta y UCLM lanzan la nueva microcredencial universitaria en Bioética en el ámbito sanitario

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, junto al rector de la UCLM, Julián Garde. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional y la Universidad de Castilla-La Mancha han inaugurado un nuevo formato en Formación, la microcredencial universitaria en Bioética en el ámbito sanitario, organizada por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), la Consejería de Sanidad, el Comité de Bioética de Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

El acto de inauguración ha estado presidido por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz y el rector de la UCLM, José Julián Garde López-Brea, que han estado acompañados por el director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam, Íñigo Cortázar, y la directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria, María Teresa Marín, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Una microcredencial universitaria es una certificación oficial de corta duración, menos de 15 ECTS, (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos) que valida conocimientos, habilidades o competencias específicas adquiridas en una formación breve y muy práctica, diseñada para responder a necesidades concretas del mercado laboral y fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida, siendo flexibles, modulares y apilables para complementar la formación tradicional.

Fernández Sanz ha explicado que "actividades formativas como esta, combinan, por un lado, la superespecialización, la agilidad, la flexibilidad, el adaptarnos a una petición concreta de formación de un colectivo de profesionales, en este caso sobre la Bioética, y, por otro lado, el reconocimiento de la formación, por parte de la Universidad, a nivel de créditos".

UN CURSO CLAVE PARA LA PRÁCTICA SANITARIA

La microcredencial, con una duración de 120 horas y modalidad mixta (presencial, telepresencial y online), está dirigida a 40 profesionales sanitarios y estudiantes universitarios (25 del SESCAM y 15 de la UCLM).

Su objetivo es proporcionar formación teórica y práctica en Bioética, una disciplina esencial para afrontar los dilemas éticos que surgen en la práctica clínica y garantizar una atención basada en la dignidad del paciente, los derechos humanos y la responsabilidad profesional.

IMPORTANCIA DE LA BIOÉTICA

En un contexto sanitario cada vez más complejo, la bioética se convierte en una herramienta imprescindible para los profesionales.

La Bioética sanitaria es una rama de la ética aplicada que analiza los dilemas morales en la salud, guiando decisiones clínicas y políticas con principios como la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia para humanizar la atención y afrontar retos de la tecnología (genética, IA) y el final de la vida, garantizando el respeto a la dignidad y derechos del paciente

Así, este curso permitirá actualizar conocimientos, integrar principios éticos en la práctica diaria y fomentar el trabajo interdisciplinar, contribuyendo a una atención más segura, equitativa y humanizada.

JORNADA INAUGURAL: REFLEXIÓN Y DEBATE

La sesión inaugural cuenta con dos intervenciones de gran relevancia. Así, habrá una conferencia inaugural, que se desarrollará con el título '50 años de Bioética y Derecho en España', impartida por José Antonio Seoane Rodríguez, doctor en Derecho, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidade da Coruña y miembro del Comité de Bioética de España. Una ponencia que abordará la evolución histórica y los retos actuales de la bioética en nuestro país.

Además, habrá una clase magistral: 'Pasado, presente y futuro de la Bioética', a cargo del presidente del Comité de Bioética de Castilla-La Mancha, Javier Sánchez-Caro, que ofrecerá una visión prospectiva sobre el papel de la bioética en la práctica asistencial.

La jornada concluirá con la presentación del programa y metodología del curso por las coordinadoras María Martín Ayala y Nuria Garrido Cuenca.