Junta y UCLM refuerzan a institutos de investigación de C-LM para que concurran a convocatorias de excelencia científica

TOLEDO 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) han iniciado los trabajos para la puesta en marcha de un convenio estratégico destinado a reforzar y acompañar a los institutos de investigación de la región en la preparación y presentación de candidaturas a convocatorias de excelencia científica como María de Maeztu, Severo Ochoa y otros programas de alto impacto a nivel nacional e internacional.

Este ha sido el principal objetivo de la reunión mantenida entre el director general de Universidades, Investigación e Innovación del Gobierno regional y el vicerrector de Política Científica de la UCLM, Ricardo Cuevas, un primer encuentro de trabajo que marca el inicio de una colaboración estable orientada a fortalecer el sistema regional de ciencia, tecnología e innovación.

Según informa el Ejecutivo regional, el futuro convenio permitirá articular mecanismos de apoyo técnico, estratégico y financiero para que los institutos de investigación de Castilla-La Mancha puedan competir en igualdad de condiciones con los grandes centros de investigación del país, incrementando sus posibilidades de éxito en convocatorias altamente competitivas y exigentes.

Desde el Gobierno regional se subraya que esta iniciativa responde a una apuesta clara por la excelencia científica como motor de desarrollo económico y social. El reconocimiento como centro María de Maeztu o Severo Ochoa no solo supone un importante respaldo económico, sino también un sello de calidad internacional que atrae talento investigador favorece la captación de proyectos europeos y refuerza la transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo.

Para Castilla-La Mancha, este convenio se traduce en beneficios directos y estructurales: mayor visibilidad del sistema científico regional, fortalecimiento de los institutos de investigación existentes, generación de empleo altamente cualificado y un impacto positivo en sectores estratégicos para la región, como la salud, la sostenibilidad, la agroalimentación o la digitalización.

Asimismo, esta colaboración consolida el papel de la UCLM como eje vertebrador del ecosistema de investigación regional y refuerza la coordinación entre universidad y administración para diseñar políticas científicas alineadas con los retos y oportunidades de Castilla-La Mancha.

El Gobierno regional y la Universidad de Castilla-La Mancha continuarán trabajando de manera conjunta en las próximas semanas para concretar el alcance del convenio, con el objetivo de que se convierta en una herramienta estable y eficaz para impulsar la excelencia investigadora y posicionar a Castilla-La Mancha como una región competitiva en el mapa nacional e internacional de la ciencia.