Junta ya trabaja en incorporar en Manzanares "medio millón de metros cuadrados más de suelo industrial"

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha inaugurado, en el Pabellón de Muestras de FERCAM en Manzanares, la III Feria Regional de Proveedores de Hostelería y Alimentación. - JCCM

TOLEDO 11 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha destacado que "ya se está trabajando para incorporar medio millón de metros cuadrados más de suelo industrial en Manzanares".

"Manzanares tiene una posición privilegiada y puede considerarse el núcleo central de la logística de la provincia de Ciudad Real y uno de los principales polos logísticos de Castilla-La Mancha", ha afirmado Caballero en la inauguración de la III Feria Regional Proveedores de Hostelería y Alimentación, organizada por Efran Distribuciones, en el Pabellón de Muestras de Fercam en Manzanares.

Caballero ha destacado que "la localidad ha sabido aprovechar muy bien su ubicación geográfica para generar riqueza y empleo," gracias también a "sus buenas comunicaciones y las oportunidades que ofrece para el sector de la distribución y la logística".

Ha subrayado que la combinación de "una importante inversión municipal, la colaboración del Gobierno regional en servicios públicos y una apuesta decidida por la generación de suelo industrial y comercial" está consolidando a Manzanares "como un referente en creación de empleo no solo para sus vecinos, sino también para toda la comarca e incluso para el conjunto de la provincia", ha informado la Junta en nota de prensa.

En el acto de inauguración, también ha estado presente el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Miguel Ángel Díaz Brazales. Esta III Feria Regional de Proveedores de Hostelería y Alimentación de Efran Distribuciones se celebra los días 11 y 12 de mayo de 2026 en el Pabellón de Muestras de Fercam en Manzanares.

Se trata, tal y como ha puesto en valor Caballero, de un evento profesional con el objetivo de mostrar productos de proveedores locales, novedades para el sector y oportunidades de negocio, y que contará con decenas de estands y actividades como showcookings, degustaciones y encuentros.

Así, ha trasladado el respaldo del Gobierno regional a la apuesta por la calidad que está impulsando el dinamismo del sector hostelero en Castilla-La Mancha.

Desde allí, ha reconocido el compromiso de los profesionales del sector de la hostelería y la restauración regional con la búsqueda de la excelencia y la calidad en los productos que, sin duda, están impulsando el dinamismo creciente del sector en Castilla-La Mancha.

"Hay una clara apuesta por la calidad en el sector agroalimentario que, con el compromiso del sector de la hostelería y restauración en la búsqueda de la excelencia, está viéndose reflejado directamente en la oferta gastronómica de la región y en el crecimiento del sector", ha señalado.

Además, Caballero ha señalado que los sectores de alimentación y la hostelería, y también el del transporte muy vinculado a la distribución, son unos de los que mayor proyección de crecimiento tienen proyectada y en los que más oportunidades de empleo y negocio se esperan en este 2026. "Este es un ámbito de negocio en alza que ya se ha convertido en uno de los motores más importantes del sector servicios que sigue creciendo en Castilla-La Mancha", ha afirmado.

CRECIMIENTO ESPAÑA TURISMO

El vicepresidente segundo ha indicado también que "el gran crecimiento económico que está experimentando España, muy vinculado al turismo, tiene mucho que ver con la hostelería y la restauración", destacando que este sector tiene también "una aportación significativa al Producto Interior Bruto en Castilla-La Mancha," además de ser "un importante generador de empleo y de mano de obra." En este sentido, ha afirmado que "la hostelería es también un termómetro que mide el nivel de bienestar y de dinamismo de la sociedad."

Asimismo, ha valorado positivamente la recuperación del sector tras la pandemia, señalando que "después del gran golpe que supuso el COVID hace cinco años, la hostelería en Castilla-La Mancha se ha recuperado prácticamente por completo." Finalmente, ha explicado que la región cuenta actualmente "con el mismo número de empresas que antes de la pandemia, por encima de las 12.000, y con una actividad económica y una aportación al PIB similares a las de aquel momento".

Asimismo, ha puesto el acento en que "el crecimiento empresarial que está viviendo la región y las cifras récord en materia de creación de empleo son consecuencia de una manera de entender la región en la que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha trabajamos de la mano del sector empresarial, de los pequeños emprendedores y de los grandes inversores que generan desarrollo económico y bienestar vertebrando la región". Además, tal y como ha recordado José Manuel Caballero, "no es casualidad que la región siga liderando varios meses consecutivos la confianza empresarial, es la consecuencia del trabajo bien hecho".