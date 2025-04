El jurado por el crimen del barrio del Alamín en Guadalajara se encierra a deliberar el veredicto

GUADALAJARA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular en el juicio por el apuñalamiento de una persona en junio de 2024 en el barrio del Alamín, en Guadalajara, ha recibido ya el objeto del veredicto y se han encerrado a deliberar hasta que alcancen una resolución sobre si el acusado, L.M.L.M., es o no culpable de la muerte de un vecino de Sigüenza cuando este se encontraba en el barrio del imputado, en la capital guadalajareña.

Tras dos días de vista, este jueves el jurado popular en el juicio por este crimen se reúne y permanecerá aislado y sin acceso a Internet durante el tiempo que dure la deliberación, periodo en el que tendrán que determinar la responsabilidad del acusado en base a las preguntas objeto del veredicto sobre unos hechos que acontecieron hace casi un año, valorando para ello las declaraciones de los testigos, peritos y la prueba documental.

En este ultimo caso, se trata de un video de 45 segundos que hay sobre los hechos y que entregó en la Policía Nacional y luego se hizo viral una persona que quiso mantenerse en el anonimato, sobre el que se ha generado una intensa polémica y desacreditación del mismo por parte de la defensa del acusado, no reconociéndose este en las imágenes del mismo.

La Presidencia de la Sala de la Audiencia Provincial de Guadalajara se ha dirigido para ello previamente a los miembros del jurado, a quienes ha explicado cómo deben actuar para obtener un veredicto, indicándoles que, ahora, durante este tiempo, son ellos los que se convierten en jueces que, encerrados, tendrán que deliberar y determinar si el acusado es o no culpable de este crimen.

El primer punto del objeto de veredicto versará sobre la dinámica de los hechos, las circunstancias y si se ha producido alguna incidencia durante la deliberación también deberá comunicarse.

La magistrada ha recordado al jurado sus funciones, les ha entregado el documento con los puntos del objeto del veredicto para que ahora, por el tiempo que estimen conveniente, se encierren a deliberar "incomunicados", con un ordenador pero sin acceso a Internet, y cuando vayan al hotel tendrán que ir custodiados. También les ha recordado que en caso de tener cualquier duda se tendrán que dirigir a la letrada de la Administración de Justicia.

"Aquí solo hay un hecho, la muerte de una persona y la autoría de la misma y eso es lo que tendrán que determinar y votar", ha dicho, y una vez que se vote eso también hay serie circunstancias que pueden influir en la reducción de la pena y sobre las que tendrán que dirimir, como es el consumo de droga y si el acusado actuó de forma arrebatada, es decir, sin control.

Además, los miembros del jurado tendrán que pronunciarse también sobre el indulto y suspensión de la pena de L.M.L.M., en el caso de que hubiera un veredicto culpable, sin que en este caso sea necesario motivarlo, algo que si deben motivar para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado.

"Desde el punto de vista del fondo, hay un solo hecho, una acción y un resultado y tienen que determinar", ha abundado, insistiendo igualmente en la necesidad de acreditar todo de forma "suficiente, clara y precisa", incluyendo las circunstancias atenuantes. "No basta con decir sí o no, hay que motivarlo. Si no es así, el juicio es nulo y hay que repetirlo", ha abundado la magistrada.

También se ha informado al jurado de que en caso de duda sobre la culpabilidad, si no lo tienen claro, siempre es a favor del reo.