El jurado declara culpable de asesinato por unanimidad al acusado de apuñalar a un hombre en Yeles (Toledo)

TOLEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular ha declarado por unanimidad culpable a D.S.Z.C, acusado de matar a puñaladas a su compañero de piso --A.G.M.M-- tras una discusión en Yeles (Toledo) en mayo de 2022, por un delito de asesinato.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) han confirmado a Europa Press el resultado del veredicto emitido por unanimidad por los nueve miembros del Tribunal del jurado, después de que hayan deliberado durante aproximadamente dos horas, desde el momento en el que el juez le ha entregado el objeto del veredicto.

Este mismo miércoles se ha celebrado la última sesión de este juicio en la Audiencia Provincial de Toledo, en una jornada en la que Ministerio Fiscal y abogado de la defensa han expuesto sus conclusiones finales, y el acusado ha trasladado un breve alegato final.

El Ministerio Fiscal ha pedido rebajar de 25 a 15 años la petición de pena del acusado por un delito de asesinato, con agravante de alevosía y la atenuante del reconocimiento de autoría de los hechos.

D.S.Z.C ha pedido disculpas a la familia de la víctima. "No me justifico de haber cometido este hecho", ha afirmado. Este lunes, en su declaración ante el juez, admitió que había matado a A.G.M.M, porque este le había trasladado amenazas hacia su familia, aspecto por el que sintió "mucho miedo". "No quería hacerlo sufrir, yo quería terminar con la vida de él y ya".

Tras la declaración del acusado, continuaron durante el martes los testimonios de dos vecinas, agentes de Policía Local y Guardia Civil, y por último, dos médicos forenses.

Los forenses explicaron ante el juez que tras el análisis de las heridas a la víctima hubo "un exceso de dolor y lesiones". La muerte se produjo por una "hemorragia masiva" y tuvo un origen "totalmente violento, sin ninguna duda".

El acusado habría empleado un total de tres cuchillos, según el hallazgo en el lugar de los hechos, y las heridas eran "inciso punzantes", realizadas "mediante la punta y el filo" del arma, declararon los forenses.

Ya este miércoles, el Ministerio Fiscal ha insistido en pedir al tribunal del jurado un veredicto de culpabilidad por un delito de asesinato al concurrir alevosía, teniendo en cuenta la atenuante de la confesión de los hechos por parte del encausado y eliminando el ensañamiento.

De su lado, el abogado de la defensa ha dicho que su cliente está dispuesto a aceptar la pena de quince años. "Sabe que lo que ha hecho está mal, aunque en ese momento se vio con la obligación de hacerlo", ha afirmado.