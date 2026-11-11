El jurado declara culpable, por unanimidad, al hombre acusado del triple asesinato de Las Pedroñeras

Acusado del triple crimen de Las Pedroñeras (Cuenca) reconoce los hechos pero alega que "no se encontraba bien" entonces - TSJCM

CUENCA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular del juicio contra el hombre acusado de matar a su esposa y sus dos hijos en Las Pedroñeras en 2024, lo ha declarado culpable los tres asesinatos, así como de incumplir la orden de alejamiento y de allanamiento de morada, en una decisión tomada por unanimidad.

Tras una deliberación en la Audiencia de Cuenca que ha durado unas tres horas, el jurado ha considerado probados, también por unanimidad, 16 hechos de los 17 sobre los que que han tenido que deliberar para la elaboración del veredicto.

De los agravantes, los miembros del jurado han considerado probados el parentesco y el maltrato del acusado a la pareja, así como la existencia de alevosía y ensañamiento.

El jurado se ha mostrado, por unanimidad, en contra de cualquier petición de indulto que pudiera producirse. Ahora el juez tendrá que dirimir la condena para el acusado.

El Ministerio Fiscal y la acusación popular ha pedido dos penas de prisión permanente revisable, entre otras, y la acusación particular tres, porque solicita que ese castigo se imponga también por el asesinato de la madre y no solo por los niños, algo que no comparte la Fiscalía.

La defensa ha pedido, "en la medida que lo estime conveniente", la confesión del condenado y que haya mostrado su arrepentimiento. El abogado ha discutido las indemnizaciones solicitadas por las acusaciones. Previsiblemente, el acusado se convertirá en la primera persona condenada a prisión permanente revisable por la Audiencia Provincial de Cuenca.