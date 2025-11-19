El jurado en el juicio por el triple crimen de Chiloeches retoma la deliberación para emitir un veredicto

GUADALAJARA 19 Nov. (EUROPA PRESS) - .

El jurado popular del juicio por el triple crimen con robo en un chalé de Chiloeches (Guadalajara) ha retomado este miércoles, a partir de las 09.00 horas, la deliberación que se iniciaba este martes, en la que los miembros que lo componen deberán pronunciarse sobre el objeto del veredicto, compuesto por 43 preguntas y numerosos subapartados.

Los nueve miembros del jurado recibían este martes el objeto del veredicto y las instrucciones de la magistrada-presidenta, María Elena Mayor, quien ya les advertía de la complejidad del documento y les recordaba el carácter secreto, nominal y motivado de todas las decisiones que adopten, así como la necesidad de basarse exclusivamente en las pruebas practicadas en sala, bajo riesgo de nulidad del procedimiento.

El tribunal ciudadano ha quedado incomunicado para evaluar la responsabilidad penal de los tres acusados --F.P.S., como principal encausado, y C.B.M. y D.M.A., como presuntos colaboradores-- en relación con los hechos ocurridos la madrugada del 12 de abril de 2024, cuando un presunto robo derivaba en la muerte violenta de un matrimonio y su hija y en el posterior incendio de la vivienda, supuestamente para tapar huellas.

La Fiscalía ha solicitado prisión permanente revisable y 40 años adicionales para F.P.S. por las tres muertes, cinco años para C.B.M. y tres años y seis meses para D.M.A.; la acusación particular ha defendido un plan conjunto y ha pedido que los dos últimos sean considerados cooperadores necesarios, no rebajando en nada su petición inicial de penas mientras que las defensas han reiterado sus versiones exculpatorias o atenuadas.

Tras recibir el objeto del veredicto impreso, el jurado se retiraba ayer martes a deliberar, proceso que continuará este miércoles en espera de un veredicto sobre los hechos, las circunstancias atenuantes y la culpabilidad de cada acusado. La vista por este caso, celebrada en la Audiencia Provincial de Guadalajara, arrancaba el lunes 10 de noviembre, un año y siete meses después de producirse los hechos.