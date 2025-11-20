El jurado del juicio por el triple crimen de Chiloeches vuelve a reunirse para deliberar

GUADALAJARA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular en el juicio por el triple crimen y robo en un chalé de Chiloeches ha retomado de nuevo, y por tercera jornada consecutiva, la deliberación del objeto del veredicto en esta causa, donde sus miembros tendrán que pronunciarse sobre la culpabilidad o no de los acusados en base a los hechos constatados, las declaraciones de los testigos y las pruebas periciales.

Los miembros del jurado popular que juzgan a F.P.S. de tres delitos de asesinato, robo con violencia y de incendio intencionado y a C.B.M y D.M.A. como cómplices o colaboradores, recibieron este martes el objeto del veredicto y este jueves afrontan la tercera jornada de deliberación de un caso que, tal y como reconocía en su momento la magistrada presidenta de la sala, María Elena Mayor, es complejo.

El jurado tiene que pronunciarse sobre las 43 preguntas con subepígrafes en algunos casos, un documento u objeto del veredicto que les entregaba pasado el mediodía del martes la magistrada presidenta, María Elena Mayor, quien ya les recordaba en su momento el carácter secreto, nominal y motivado de todas las decisiones que adopten, así como la necesidad de basarse exclusivamente en las pruebas practicadas en sala, bajo riesgo de nulidad del procedimiento.

Cabe recordar que la Fiscalía ha solicitado prisión permanente revisable y 40 años adicionales para F.P.S. por las tres muertes, cinco años para C.B.M. como colaborador necesario en el robo y tres años y seis meses para D.M.A. como cómplice; por su parte, la acusación particular ha defendido un plan conjunto de los tres procesados y ha pedido prisión permanente por uno de los fallecidos y 20 años más por cada una de las otras dos víctimas, entendiendo además que los otros dos acusados fueron cooperadores, por lo que no rebaja en nada su petición inicial de penas.

Por su parte, las defensas han reiterado sus versiones exculpatorias o atenuadas.