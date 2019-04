Jurado que juzga la muerte de un hombre en Azuqueca recibirá el veredicto este martes

Publicado 01/04/2019 15:40:09 CET

GUADALAJARA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular que juzga a cinco personas, acusados en distinta medida de la muerte a golpes de un hombre de 39 años en Azuqueca de Henares (Guadalajara) tras una discusión, recibirá este martes el objeto del veredicto tras la finalización de la vista oral que durante seis días se ha seguido en la Audiencia Provincial de Guadalajara y la presentación de las peticiones de pena definitivas de las partes.

Aunque el juicio no se dará por concluido hasta que no haya veredicto y la magistrada diga que queda visto para sentencia, ya han finalizado todas las pruebas y declaraciones en una vista en la que la acusación particular ha modificado su petición de pena, rebajando la calificación de asesinato a homicidio para P.G.M.S, S.S.R. y J.A.U.G., una modificación en la que ha tenido en cuenta que no hubo alevosía. Y con respecto a los otros dos acusados, los considera cómplices de los hechos.

Por su parte, el Ministerio Fiscal ha mantenido la misma petición de homicidio que solicitó desde el inicio, sin modificar sus conclusiones provisionales.

Por su parte, la defensa de P.G.M.S. ha calificado los hechos de homicidio imprudente menos grave o grave, al entender que si hubo intencionalidad por parte de su defendido de causar ningún daño, además de los atenuantes de embriaguez y legítima defensa al actuar como lo hizo.

Con respecto a S.S.R. su letrado se ha referido a este suceso como un "mal resultado" de una "pelea de borrachos", tras incidir en que la muerte de K.O.C. fue por el traumatismo que sufrió al caer derribado.

En cuanto a J.A.U.G., acusado también de haberle pegado algunas patadas, ha hablado de un accidente y ha pedido la libre absolución para sus defendido entendiendo que no ha habido responsabilidad penal.

Con respecto a los otros dos penados, su defensa entiende que tampoco se les puede considerar cómplices ni colaboradores y ha pedido para ellos la libre absolución.

En su turno de palabra, el acusado P.G.M.S., boxeador amateur en el momento de los hechos y acusado de golpear al fallecido en la cara, K.O.C., ha pedido perdón a la familia tras declarar que "en ningún momento" se le pasó por la cabeza "hacer daño a nadie".

"Nunca, nunca jamás habría pretendido que sucediera esto", ha dicho con voz entrecortada, tras reconocer su letrada en el juicio que le golpeó pero que actuó para defenderse.

Por su parte, S.S.R., en su turno también ha pedido también perdón a la familia "por no haber podido evitar lo que pasó", y por no haber esperado a que llegara la ambulancia, sin reconocer que él propinara ningún golpe a la víctima.

J.A.U.G. también ha pedido perdón en la sala y al igual que los otros dos inculpados, ha manifestado que sentía lo que había ocurrido.