Un jurado popular juzgará a tres acusados de asesinar a un hombre tras discutir por la venta de un coche en Velada

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TOLEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular juzgará en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo desde el próximo lunes, día 25, al viernes, 29 de mayo, a tres acusados --J.A.R.A., J.J.C.L. y M.S.R.-- de asesinar a un hombre tras una discusión por la venta de un coche en la localidad toledana de Velada.

Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, la víctima --M.F.S.--, que se encontraba en Plasencia, contactó telefónicamente con J.A.R.A. a través del número de teléfono que figuraba en un anuncio insertado en una web, en el que se ofertaba la venta de un vehículo por un precio de 5.500 euros.

Precio que tras hablar entre ambos quedó fijado alternativamente en la cantidad de 4.200 euros, más la entrega de otro vehículo tipo turismo. Así, en la tarde del día 27 de julio de 2019, M.F.S., en compañía de S.J.P., y de A.F.F., se trasladó desde Plasencia a Velada para poder realizar la compra del vehículo.

El lugar de encuentro para realizar la transacción fue un restaurante próximo a la confluencia de las carreteras N-502 y CM-5103. A este lugar llegaron, por un lado la víctima, M.F.S., conduciendo el vehículo que iba a entregar, en cuyo interior se encontraba A.F.F., y S.J.P. que conducía su propio vehículo; y por otro lado J.A.R.A., junto con el acusado J.J.C.L. y el acusado M.S.R., que alcanzaron dicho lugar con el vehículo que iban a vender.

Una vez allí, entraron dentro del establecimiento de restauración M.F.S., A.F.F. y los acusados J.A.R.A. y M.S.R., que estuvieron hablando unos minutos para poder pactar las condiciones de venta del vehículo. Mientras, S.J.P. y J.J.C.L. se quedaron fuera del establecimiento.

EL ACUERDO SE ROMPE

No obstante, según el relato del Fiscal, en un momento dado, el principal acusado manifestó su oposición a lo que estaban pactando, no llegando a ningún acuerdo, por lo que cada una de las partes se marcharon del lugar en sus respectivos vehículos.

Pero cuando todas las personas implicadas en el fracasado acuerdo se encontraban circulando con sus respectivos vehículos por la carretera CM-5103, el acusado J.A.R.A., que iba en su propio vehículo, en cuyo interior estaban los otros acusados y "en común acuerdo con ellos", decidieron cambiar de opinión con la "intención de obtener un beneficio económico ilícito", subraya el fiscal.

Así, aparentando querer finalizar la venta de vehículo y concluir el acuerdo, el fiscal afirma que su voluntad fue adueñarse del dinero y no entregarlo, para lo cual J.A.R.A. comenzó a realizar desde su vehículo señales con las luces al coche de M.F.S. para que se parase.

Una vez que paró se situaron los dos vehículos en paralelo, y el acusado que estaba sentado en el asiento del copiloto del vehículo conducido por J.A.R.A. les indicó a los miembros del otro coche que si querían hacer la venta.

Para ello, les dijo que toda documentación de la venta se realizara en un descampado situado en el paraje denominado 'Los Mesones', próximo a la confluencia de las carreteras N-502 con CM-5103, a la altura de Velada. "Los acusados, actuaban en connivencia, siendo conocedores J.J.C.L. y M.S.R. de que J.A.R.A. portaba consigo un arma de fuego sin tener ningún permiso o licencia de armas", añade la Fiscalía.

MOMENTO DE LOS HECHOS

Con todo, entre las 23.30 horas del 27 de julio de 2019, y las 00.30 horas del día siguiente, estando ya los vehículos estacionados en la referida explanada, la víctima y A.F.F. se bajaron de su vehículo, al igual que lo hicieron los acusados, J.A.R.A. y M.S.R., quedándose S.J.P. en el interior de su coche y el acusado J.J.C.L., en la parte trasera del vehículo propiedad de J.A.R.A.

Cuando J.A.R.A. requirió a M.F.S. que le abonase la cantidad de 5.500 euros, éste sacó el dinero del bolsillo, y en ese momento, J.A.R.A., con el ánimo de obtener un beneficio ilícito, extrajo de la parte de atrás el revólver, de forma sorpresiva e inesperada para M.F.S. y A.F.F., y se adueñó del dinero que tenía M.F.S.

Ello dio lugar, relata el Ministerio Público, a que se iniciase una discusión y un forcejeo entre J.A.R.A. y M.S.R., por un lado, y M.F.S. y A.F.F., por otro lado, ante la resistencia que realizaron estos últimos para evitar que los acusados se fueran con el dinero.

En ese momento, se produjo un disparo al aire cuando M.F.S. y A.F.F. cogieron la mano de J.A.R.A., lo que motivó a que S.J.P. se bajase de su vehículo y se aproximase al lugar donde estaba la reyerta, procediendo de igual manera M.S.R., que acudió a ayudar a los otros dos acusados, abandonando el posicionamiento que tenía junto al otro vehículo.

Inmediatamente, M.F.S. y A.F.F. empujaron a sus atacantes y echaron a correr, junto con S.J.P., mientras que los acusados continuaron en el mismo lugar y J.A.R.A. efectuó un disparo contra M.F.S. "sin que los otros dos acusados realizaran ninguna conducta para impedírselo", alcanzándole en la zona del tercio medio del lado derecho de la espalda produciéndoles "de forma inmediata" un shock hipovolémico y la muerte.

J.A.R.A. se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza, en virtud de auto de fecha 29 de agosto de 2019, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Talavera de la Reina, posteriormente, se dictó auto de fecha 22 de julio de 2021, acordando la prórroga de la prisión provisional comunicada y sin fianza.

PENAS

Para la Fiscalía, J.A.R.A., J.J.C.L. y M.S.R. son criminalmente responsables en concepto de autores de un delito de asesinato, y de un delito robo con violencia e intimidación; mientras que subraya que el primero de los acusados es también criminalmente responsable de un delito de tenencia ilícita de armas.

Por ello, pide para J.A.R.A., por el delito de asesinato, la pena de 25 años de prisión, 4 años más por el delito de robo con violencia e intimidación y otros dos años de cárcel por el delito de tenencia ilícita de armas.

De su lado, para J.J.C.L. solicita 20 años de cárcel por el delito de asesinato y otros cuatro por el delito de robo con violencia e intimidación, misma pena que se pide desde el Ministerio Público para el procesado M.S.R.