La Justicia abre diligencias de investigación por la muerte a tiros de un hombre de 55 años en Albacete

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ALBACETE 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La titular de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Albacete, en funciones de guardia, ha abierto diligencias previas por la la muerte a tiros de un hombre de 55 años en Albacete capital.

Los hechos se producían en torno a las 04.27 horas de este domingo en una vivienda situada en la Plaza Ave María de la citada ciudad.

Un hombre de 55 años sufría una agresión con arma de fuego en una vivienda de Albacete. El herido fue trasladado en UVI al Hospital de Albacete, pero finalmente falleció en el centro sanitario.

La Policía Nacional, que ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido, detuvo a la mujer y al hijo del fallecido.

De momento, no hay previsión sobre puesta a disposición judicial de los detenidos, según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.