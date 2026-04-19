Juzgan este lunes a un hombre acusado de abusar de la sobrina de su pareja en Albacete

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete juzga este lunes, 20 de abril, a P.J.R.M., acusado de abusar sexualmente en varias ocasiones a la sobrina, menor de edad, de su pareja, delito por el que la Fiscalía ha pedido seis años de prisión.

Los hechos, según relata el escrito de acusación, ocurrieron entre 2021 y 2022, cuando la víctima tenía 13 y 14 años de edad. En una de las ocasiones, el acusado aprovechó que llevaba a la joven a casa de sus padres en coche, momento en que se detuvo a mitad de camino para agredirla.

Aunque ésta gritó y le gritó que parara, el procesado la manoseó por debajo de la ropa, pidiéndole luego que no se lo contara a su familia.

Después de este evento, el acusado repitió comportamientos similares en la casa de campo de la menor, acompañado de familiares.

La menor se negaba a quedarse a solas con él, lo que enfurecía al encausado, que le profería insultos y amenazas. En otra ocasión, el procesado se metió en la piscina con la menor, llegando a manosearla por debajo del agua para evitar que el resto de familiares se percatara, ante lo que ésta huyó.

Estos hechos han hecho que la víctima requiriera asistencia psicológica. En 2022, el padre de la menor presentó una denuncia. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía también solicita una orden de alejamiento de siete años.