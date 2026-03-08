Juzgan este lunes a tres empresarios acusados de explotar a 30 empleados irregulares en Albacete

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE 8 Mar.

La Audiencia Provincial de Albacete juzgará este lunes, 9 de marzo, a una familia de empresarios acusada de explotar en 2019 en una finca agrícola de Motilleja, localidad de la provincia, a una treintena de trabajadores irregulares, delito por el que la Fiscalía ha pedido dos años y medio de cárcel para ellos y para un cuarto encausado por actuar como colaborador.

Según detalla el escrito de la acusación, dos de los empresarios eran hermanos dedicados a la actividad agrícola y recurrían a su padre, también profesional del campo, cuando necesitaban trabajadores, quien contactó con el cuarto acusado, un intermediario pakistaní, que se encargaba de reclutar cuadrillas de trabajadores extranjeros.

Tras una visita de la Inspección de Trabajo el 13 de junio, acompañada de miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, se constató que había en la finca 31 trabajadores en la recogida de cebollas, empleados al menos desde día 10 de ese mes, sin que ninguno tuviera documentación que acreditase su identidad y estancia legal en España.

La Fiscalía ha solicitado, además de la pena de prisión, 10 meses de multa a razón de una cuota diaria de 12 euros.