Juzgan este miércoles a una acusada que fue sorprendida en Torrubia del Campo (Cuenca) con 52 gramos de cocaína

Archivo - Sede de la Audiencia Provincial de Cuenca. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La acusada A.M.M. se enfrenta a una posible pena de cinco años de cárcel por un delito de tráfico de drogas en el juicio que se celebra este miércoles en la Audiencia Provincial de Cuenca.

De acuerdo con el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a marzo de 2023, cuando el coche de la acusada fue interceptado en la localidad de Torrubia del Campo.

En ese momento la mujer llevaba en su bolso de mano casi 52 gramos de cocaína de diversa pureza, que en el mercado hubieran alcanzado un valor de 4.487,22 euros. Además, también viajaba con dos básculas de pesaje y diversas bolsas pequeñas para hacer divisiones de la sustancia.

Tras esta detención, A.M.M. estuvo en prisión provisional entre el 15 de marzo y el 24 de mayo de 2023.

Los hechos descritos por la acusación de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, de acuerdo con el artículo 368 del Código Penal y la acusación pide cinco años de prisión y una multa de 14.541, 66 euros