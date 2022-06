Kanteo revive el rock conquense de los noventa para ponerlo en el lugar que merece

CUENCA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Kanteo, el grupo de más reciente creación de los ocho que participan en la Fiesta de la Primavera de Radio Kolor que se celebra este sábado en Cuenca y, sin embargo, es una de las bandas con más poso ya que, además de la experiencia de sus cuatro componentes --Piwi, Kristian, Anula y Mekano--, llevan en su repertorio la esencia del rock que sonó en Cuenca durante la década de los noventa.

Piwi, que fue protagonista de aquellos años como componente de Kuero, señala que Kanteo nace principalmente del deseo de Kristian y Anula, los jóvenes de la banda, de rememorar aquella época "y homenajear a gente que nos ha ido dejando y que formaba parte de aquel colectivo". En su concierto de debut, en la Sala Directo Cuenca, se proyectó un vídeo dedicado a algunas de esas personas que hizo saltar las lágrimas a más de uno de los asistentes.

"Es un homenaje merecido. Cuando se montó el grupo teníamos en la cabeza las canciones, no te paras a pensar en lo que significa el proyecto, pero cuando empezamos a recopilar el material nos dimos cuenta de que estábamos haciendo algo chulo, porque con la perspectiva del tiempo te das cuenta de que fue algo bastante distinto que se hizo en Cuenca y que nos marcó a nosotros y al ambiente de la ciudad".

Kuero, Intrusos, Amenaza, Hey Day, Irremediables, Hambruna Porruna, Dark Tales, Kalibre 12, Cheminova, Profecía y muchos más grupos forman parte del amplio repertorio de Kanteo. Recuperar algunos temas ha sido un trabajo casi de arqueología, porque apenas hay material grabado de algunos de estos grupos. "Cuando empezamos a buscar nos dimos cuenta de que da para lo que quieras y, como hemos vivido en esa época, te enganchas". Han rebuscado entre maquetas ininteligibles y han rescatado letras que han tenido que transcribir escuchando una y otra vez el audio.

Piwi explica que las canciones reflejan las tendencias de cada momento, "en un principio es más rock'n roll y, de repente se introduce el rap a través de sonidos influenciados por Rage Against The Machine o Habeas Corpus, da para hacer un trabajo grande sobre el tema".

Particularmente, el músico confiesa que le han sorprendido casi todos grupos que han versionado, "sobre todo aquellos con los que tenía menos contacto". En aquella época él estaba en Kuero, "y me he dado cuenta de que como muchos fines de semana estábamos fuera tocando, no tenía conocimiento de algunos grupos que había aquí". Entre las sorpresas señala el punk que practicaban A Kostra Nostra y La Pota, con las composiciones de Humberto, el rock duro que hacían Progeria y Cianuro o lo que hacían Irremediables "una banda que entonces la considerábamos de otro ámbito y, escuchada ahora, parece acorde con la época". A su juicio, todas las canciones "son definidas para el contexto en el que están hechas".

EL REPERTORIO DE KANTEO

El repertorio de Kanteo va desde el punk al death metal pasando por el pop y también llama la atención, con el paso del tiempo, que algunos de estos estilos llegaran a la ciudad. Todo un reto para los músicos, que han tenido que adaptar su gusto particular al estilo de cada banda, "aunque como son canciones que hemos escuchado, ha sido todo un trabajo". En total han sacado casi treinta temas, de los que han sacado una selección especial para la Fiesta de la Primavera de Radio Kolor.

Kanteo es un proyecto con vocación efímera, pensando para dar unos pocos conciertos, y en principio no se plantean grabar las canciones "porque lo suyo sería que las grabara cada grupo, y yo tampoco soy muy partidario de regrabar".

Al igual que ocurrió en su espectacular concierto en la Sala Directo Cuenca, se espera un gran ambiente y un reencuentro de amigos que vivieron aquellos días y que hoy siguen en primera fila de las actuaciones. "Yo le comentaba a un amigo que somos los 'Stranger Things' de Cuenca, siempre venimos los 150 de siempre desde hace años", bromea Piwi, que se alegra de que siga moviéndose el rock conquense como se ve en la propia fiesta de Radio Kolor, cuyo cartel está compuesto al 50% por grupos conquenses.

Kanteo se subirá al escenario en la segunda jornada de la Fiesta de la Primavera de Radio Kolor, donde actuarán también Obús, Radiocrimen, Rubens y El Grito de Sion y Last Minute Customers.