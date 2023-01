Karmento presenta en Albacete 'Quiero y duelo', la canción con la que concursará en el Benidorm Fest 2023

ALBACETE, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cantautora Carmen Toledo, conocida artísticamente como Karmento, ha presentado en la capital albaceteña 'Quiero y duelo', la canción con la que participará en el Benidorm Fest 2023.

Entontando el "lo-lo-lo" del estribillo, la artista, natural de Bogarra, ha interpretado en formato acústico su propuesta para Eurovisión, una canción que compuso en su pueblo, de manera improvisada y con la que dice sentirse "muy conectada".

"Acabábamos de salir de la pandemia, llevaba muchos meses trabajando en el segundo álbum y luchando por que se escuchara y me fui a mi pueblo, a Bogarra, a mi río, donde trabajo y me inspiro, luego me pasé por el bar de Miguel a por un quinto y unas bravas, que me luce mucho, y al llegar a casa empecé con la guitarra y apareció este tema", ha explicado, ante un claustro del Centro Cultural de la Asunción lleno de familiares, amigos y seguidores a los que, asegura, va a dedicar su actuación.

"He pensado mucho en quién pensar para darlo todo y lo tengo claro, en mi gente y en todas las personas que me han dado su apoyo todos estos años para que yo esté ahí gozándola", ha dicho.

Sobre el festival, no se ha declarado fiel seguidora, pero si reconoce que lo ve, "según el año y la ilusión que tengan mis amigos por cada edición", ha bromeado, señalando algunos de los aspectos que más le gustan de la cita musical.

"Me gusta porque cuenta un poco la historia de cómo se ha vivido la música y la cultura en este país", añadiendo que no es la primera albaceteña que se presenta. "Estuve investigando un poco y ya se presentó como compositor el albaceteño Carlos Luengo", segundo premio del Festival de Benidorm de 1976.

Karmento ha hablado sobre el significado de su canción, que habla sobre "la búsqueda del camino y la vocación y todas las dificultades que te encuentras por el camino".

En este sentido, el alcalde de la ciudad, Emilio Sáez, se ha referido a una de sus frases, "anda y busca, que siempre tendrás tu casa", una letra que, dice, "resume lo que es Carmen y su manera de vivir".

Igualmente, el primer edil ha aprovechado para felicitar a la artista, que pasará este año también por el Antorchas Festival, y le ha deseado mucha suerte para el concurso.

Del mismo lado, el presidente de la Diputación provincial, Santiago Cabañero, ha dado la enhorabuena a Carmen, y ha elogiado su talento. "Además de ser una muy buena cantautora, eres una magnífica cantante, y eso no lo pueden decir todos los artistas".

Cabañero ha finalizado deseándole también suerte, "vas a sentir muy cerca a Bogarra y a toda la provincia".

Por último, el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha destacado el "orgullo" que supone para la ciudad, la provincia y la región que "una artista de tu talla nos represente". Un "claro ejemplo", ha asegurado, de que "Castilla-La Mancha exporta mucho humor, pero también cultura, arte y música", ha concluido.