'Kristin' deja sin suministro eléctrico a El Viso del Marqués (Ciudad Real)

CIUDAD REAL 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad ciudadrealeña de El Viso del Marqués, que supera los 2.000 habitantes, se ha quedado sin suministro eléctrico a causa de la borrasca 'Kristin'.

Desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado que el corte se ha notificado a las 16.00 horas, pero el municipio estaba sin luz desde las 8.00 horas de este miércoles.