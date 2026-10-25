'Kubalita', 'Quilla' e Isabel Fuentes recogen el Premio Alice Guy por su papel como "pioneras" en el fútbol femenino

'Kubalita', 'Quilla' E Isabel Fuentes Recogen El Premio Alice Guy - FERNANDO MELARA/CIBRA

TOLEDO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival del Cine y la Palabra (CiBRA) ha rendido homenaje este sábado a tres de las mujeres que ayudaron a cambiar la historia del deporte español. Carmen Arce 'Kubalita';, María Ángeles 'Quilla'; e Isabel Fuentes han recibido el Premio Alice Guy en reconocimiento a su papel como pioneras del fútbol femenino y por haber inspirado la película 'Pioneras. Solo querían jugar'.

Tal y como informa el festival en nota de prensa, es una obra que rescata la memoria de aquellas mujeres que, en plena década de los años 70, se atrevieron a desafiar las normas sociales para practicar el deporte que amaban.

Durante el acto, las homenajeadas han recordado una época en la que jugar al fútbol era una auténtica carrera de obstáculos para las mujeres.

"Nos prohibieron todo", ha afirmado Carmen Arce, quien ha recordado cómo comenzó a jugar con apenas diez años junto a los vecinos y compañeros del colegio, antes de enfrentarse a los insultos y prejuicios que encontraban en los campos de fútbol.

'Kubalita' ha evocado, además, con emoción su debut oficial, "un recuerdo que mantiene imborrable más de medio siglo después".

"Fue el día que cumplía 15 años, el 11 de enero de 1971, en el campo de Benidorm. Teníamos una ilusión muy grande", ha señalado.

Las tres coincidieron en destacar los enormes avances conseguidos por el fútbol femenino desde entonces, aunque reconocen que todavía queda camino por recorrer.

"Estoy encantada de ver a las chicas de ahora, aunque con una envidia sana. Están viviendo un sueño que nosotras no pudimos vivir porque no nos dejaron", ha afirmado Arce, quien ha pedido una mayor visibilidad y apoyo para el deporte femenino.

"PAPEL HISTÓRICO"

Uno de los aspectos que más ha sorprendido al público fue escuchar que ninguna de ellas era consciente del papel histórico que estaba desempeñando en aquel momento.

"Yo nunca pensé que era una pionera. Solo quería jugar al fútbol", ha explicado Quilla.

Una reflexión compartida por Isabel Fuentes, que ha asegurado que ellas no sentían que estuvieran rompiendo barreras. "No teníamos la sensación de estar cambiando nada ni de ser pioneras. Simplemente amábamos el fútbol y jugábamos".

El largometraje muestra la lucha silenciosa de mujeres que, sin referentes y enfrentándose a innumerables dificultades, contribuyeron a sentar las bases del fútbol femenino español.

Precisamente la ausencia de modelos a seguir fue otro de los recuerdos compartidos durante el acto. "Nosotras no teníamos referentes.

Éramos autodidactas"; ha explicado Isabel Fuentes.

Una realidad radicalmente distinta a la actual, donde las nuevas generaciones encuentran inspiración en figuras internacionales como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Cata Coll.

Las homenajeadas se mostraron especialmente emocionadas por recibir el Premio Alice Guy en CiBRA.

"Todos los reconocimientos son muy bonitos y estamos muy agradecidas" ha afirmado Quilla.

Por su parte, Isabel Fuentes ha destacado que la película ha permitido que se escuche por fin "la verdadera historia" de aquellas mujeres.

EMPIEZAN A VER FRUTOS

Las premiadas quisieron dedicar el galardón a todas las compañeras que compartieron aquella aventura y a las muchas pioneras que ya no están para ver cómo su esfuerzo empieza a recibir la consideración que merece.

"Nos alegramos por todas las compañeras, estén en Madrid, Barcelona o cualquier otra parte de España. Este reconocimiento también es suyo" han señalado.

A pesar de los avances logrados, las tres coincidieron en que la igualdad plena en el fútbol femenino todavía está lejos de alcanzarse. "Queda mucho, mucho, mucho por hacer. Todo lo que sean apoyos y reconocimientos sigue siendo poco", han concluido.

Un reconocimiento que recibieron, de hecho, de mano de tres de las capitanas del CD Puebla, equipo de fútbol de la localidad toledana de La Puebla de Montalbán.

EL CHICO DE LOS PANTALONES ROSAS

Con anterioridad, durante la mañana, se ha realixado la proyección de la película 'El chico de los pantalones rosas'.

Seguidamente, se realizó un encuentro en el que estuvo presente Roberto Proia, guionista y productor de la película; María Antonia Casanova, especialista en evaluación, diseño curricular y educación inclusiva; Raquel Casado, catedrática de Ciencias de la Educación; y Ana Isabel Sanz, psiquiatra y psicoterapeuta especializada en trastornos afectivos, ansiedad, infancia y adolescencia.

La mesa estuvo moderada por Mercedes Ruiz y contó, además, con una conexión especial con Teresa Manes, autora del libro 'Andrea oltre il ragazzo dai pantaloni rosa', obra que inspiró la película y referente internacional en la lucha contra el acoso escolar.

Precisamente, el propio Proia aseguraba que fue toda una responsabilidad el rodaje de este film, que tuvo "la ayuda inestimable" de la madre de Andrea, el protagonista de dicho título.

Él comenzó a sufrir acoso escolar cuando acudió a su centro educativo con unos pantalones de color rosa, tras haberse desteñido en la lavadora, un calvario que finalizó quitándose la vida en el año 2012.