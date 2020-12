Kutxi Romero, Fuel Fandango, Despistaos, Ciudad Jara y Medina Azahara actuarán en 2021 en Guadalajara

GUADALAJARA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la Concejalía de Cultura, ha decidido poner en marcha un nuevo ciclo con artistas de primer nivel, de forma presencial y en vivo en el patio de butacas del Teatro Auditorio Buero Vallejo, que incluuye las actuaciones en 2021 de Kutxi Romero, Fuel Fandango, Despistaos, Ciudad Jara y Medina Azahara.

El éxito de las retransmisiones en streaming de los conciertos que se han celebrado en la Sala Óxido para disfrutar desde casa durante este mes de diciembre, y que este sábado llegan a su fin, ha llevado al Ayuntamiento a renovar su apoyo y colaboración con la única sala de música de la ciudad.

Esta iniciativa online ha permitido que más de 12.000 personas ya hayan disfrutado de los conciertos programados en Sala Óxido, por lo que el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura, ha decidido poner en marcha, según ha informado en un comunicado.

Las entradas para el nuevo ciclo se pondrán a la venta este mismo viernes a través de la web www.teatrobuerovallejo.com/. Kutxi Romero actuará el 30 de enero, Fuel Fandango el 12 de febrero, Despistaos el 13 de marzo, Ciudad Jara el 10 de abril y Medina Azahara el 15 de mayo.

La concejal de Cultura, Riansares Serrano, ha presentado el cartel este viernes junto a la segunda teniente de alcalde y responsable del Área de Cultura, Sara Simón; el gerente de la Sala Óxido, Daniel Pérez y el cantante del grupo Despistaos, Dani Marco.

Despistaos será uno de los conciertos estrella del ciclo y volverá al Buero Vallejo para ayudar a la Sala Óxido ya que, como ha anunciado Dani Marco, la recaudación de la taquilla irá íntegramente destinada a sufragar gastos de la única sala de grandes conciertos de la ciudad.

"Deberíamos estar de gira y tuvimos que cancelar todos los conciertos, pero creo que debemos estar aquí para echar una mano. No imaginaría otra cosa", ha contado Dani Marco, al tiempo que el gerente de la Sala Óxido, Daniel Pérez, ha agradecido el gesto del grupo de música más emblemático en la ciudad.

En el apartado de agradecimientos, Pérez ha explicado que todos los artistas del cartel estarían en Óxido en condiciones normales y que sin la colaboración del Ayuntamiento, el ciclo no sería posible. "El Ayuntamiento está haciendo lo que no podemos hacer los demás en nuestros espacios. La música en directo es el sector mas devastado y el Ayuntamiento ofrece todos sus medios. No puedo estar más agradecido", ha asegurado.

Durante su turno de intervención, Daniel Pérez ha lanzado una propuesta a toda España: "las salas estamos cerradas; hago un llamamiento a los grandes grupos para que salven a las salas de sus ciudades porque el pueblo salva al pueblo".

NUEVA ETAPA DE COLABORACIÓN

La concejal de Cultura ha aprovechado la ocasión para dar la bienvenida a "una nueva línea de colaboración con una gran sala de conciertos que ofrece música en vivo en la ciudad".

Por su parte, la segunda teniente de alcalde ha reiterado la nueva etapa de colaboración que se abre entre ambas partes. "No me equivoco al decir que la Sala Óxido no ha recibido en la ultima década todo el apoyo y el reconocimiento que merece. Ahora las cosas están cambiando, el Gobierno municipal va a estar ahí y va a apoyar a su sala de conciertos porque ha ido siempre por delante en Guadalajara en la programación cultural", ha expresado.

Simón ha dado por finalizada la presentación agradeciendo públicamente "todo el esfuerzo realizado por la Concejalía de Cultura, por Riánsares Serrano y por todos los trabajadores y trabajadoras para que la cultura segura sea hoy un importante objeto de disfrute en la ciudad. No se ha dudado ni un solo minuto, el telón del Buero Vallejo se abre casi todos los días y en esto estamos siendo también una ciudad referente".