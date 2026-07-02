Las laderas del Cerro Socorro, ubicación recomendada para ver el eclipse solar total en Cuenca

Presentación del espacio en Cuenca de cara al eclipse. - EUROPA PRESS

CUENCA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las laderas del Cerro Socorro son la zona más recomendada para ver el eclipse solar total del próximo 12 agosto, según ha apuntado la concejala de Turismo, Marta Tirado, durante la rueda de prensa en la que se ha presentado el dispositivo de seguridad alrededor de este acontecimiento astronómico.

Ante la gran afluencia de visitantes, desde el Ayuntamiento quieren promover que la ciudadanía se concentre en unos sitios determinados para que sea más fácil actuar en caso de que haya incidentes relacionados con el calor, la observación sin protección del sol o cualquier otro problema que pueda surgir durante el evento, que coincidirá además con una época de alto riesgo de incendios.

De esta forma, se ha delimitado una zona de gran afluencia en las proximidades del Cerro Socorro y calles como Río Gritos, Francisco Suay, Enrique Gómez y con puntos de reunión organizados en los parques de Europa, Los Príncipes, Europa y la Plaza Taiyo.

El cálculo es que más de 5.000 personas verán el eclipse en estas zonas, que es donde se concentrarán los principales servicios de protección civil.

Hay una segunda zona calificada de media afluencia, ubicada en Mangana y en el barrio del Castillo, donde se esperan más de 2.000 personas y habrá controles de aforo. Desde la Plaza Mayor no se podrá ver el eclipse. Además, hay una serie de lugares de menor afluencia marcados para que la gente sepa cuál es la plaza para la observación más cercana a su casa.

En este listado aparecen el barrio de Cañadillas, San Damián en la Fuente del Oro, la Ronda Oeste, las proximidades de la Comisaría Provincial y la calle Ortega y Gasset y la Tinada de Raga.

Una recomendación que han lanzado en esta presentación es que, ese día, se evite en la medida de lo posible utilizar el vehículo para no encontrarse con problemas de circulación y estacionamiento que impidan llegar a tiempo a la observación de este fenómeno, que empezará a ser perceptible a partir de las siete y media de la tarde y tendrá su punto culminante de oscuridad pocos minutos después de las 20:30 horas.

OBSERVACIÓN CON PROTECCIÓN

Por su parte, el astrónomo José María Sánchez ha intervenido para recordar la importancia de observar el sol con la protección adecuada, así como la forma adecuada de contemplar el acontecimiento para que no ocurra lo que pasó en el último que se produjo en Estados Unidos, que dejó más de 2.000 lesiones oculares.

Así, para mirar directamente el sol son necesarias unas gafas especiales que se pueden adquirir en establecimientos como ópticas y tiendas de deporte, pero se pueden compartir entre varias personas.

En las zonas marcadas habrá especialistas que guiarán la observación e informarán del momento, de apenas 54 segundos, en el que se podrá prescindir de las gafas para observar directamente el momento en el que la luna ocultará completamente el sol.

También hay que tener en cuenta otras medidas, como la protección social o la necesaria hidratación ante el calor.

Desde el Museo de las Ciencias van a propiciar actividades como un taller de técnicas de fotografía del eclipse y, en la semana previa, habrá observaciones.

Sánchez ha invitado a disfrutar a los conquenses de este evento del que ningún conquense vivo puede dar testimonio, ya que la última vez que hubo un eclipse solar total visible en Cuenca fue en 1842, mientras que en el resto de la península hay que remontarse al 1905.

Por su parte, desde la Asociación Astrocuenca, que también se está volcando con acciones divulgativas, han destacado también la importancia del globo sonda que se va lanzar desde el Cerro Socorro.

INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES

Tirado ha recordado que en la página web Visita Cuenca se puede consultar todo este material informativo, se ha diseñado una programación que en la capital incluye casi medio centenar de actividades, en colaboración con la Agrupación de Hostelería de Cuenca.

Su secretario, Diego López, ha afirmado que probablemente "hemos hecho la propuesta más ambiciosa de todo el país", con eventos durante todo el verano que incluye cultura, historia, gastronomía, visitas teatralizadas.

Una programación que se complementará con las organizadas con la Diputación hasta abarcar más de sesenta municipios y en la que, según López, no se mira tanto a los datos de este año, sino a lo que se va a "sembrar" de cara al futuro, como ya ocurrió en Cuenca con la Capitalidad Gastronómica.