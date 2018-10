Lastra lamenta que el PP no haya hecho "la más mínima crítica" a sus años de Gobierno

Publicado 21/07/2018 13:53:51 CET

TOLEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Andriana Lastra, ha lamentado este sábado que el PP no haya hecho durante su Congreso "la más mínima crítica" a sus años en el Gobierno. "Hemos visto la derecha de siempre, la derecha corrupta"

Así se ha pronunciado Lastra durante su intervención en la clausura del Comité Regional del PSOE de Castilla-La Mancha, en la que también ha participado el presidente de la Comunidad Autónoma y secretario regional de los socialistas castellano-manchegos, Emiliano García-Page.

Lastra ha esperado que después del Congreso del PP surja "una derecha moderna y regenerada" con la que se puedan entender el resto de fuerzas políticas, "empezando por el PSOE". "Viendo los discursos de esta mañana no lo parece porque se han radicalizado mucho", ha agregado.

García-Page también se ha referido al proceso congresual de los 'populares' para señalar que "puede pasar cualquier cosa". "No saben ni ellos lo que va a pasar, están haciendo un proceso en el que no creen, no han creído nunca y del que han renegado siempre", ha lamentado.

Bajo su punto de vista, Pablo Casado y Soraya Sáez de Santamaría representan a "la derecha, derecha y a la derecha del 'Tea Party', cualquiera de los dos se puede repartir el papel", ha indicado el líder de los socialistas castellano-manchegos.