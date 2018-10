Latre pide a la Junta que la nueva depuradora de Sigüenza no se quede en "buenas palabras"

Actualizado 12/08/2018 14:03:20 CET

GUADALAJARA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sigüenza, José Manuel Latre, espera que las "buenas palabras" del Gobierno regional ante su reiterada petición para que la ciudad del Doncel tenga cuanto antes la depuradora que necesita se traduzca cuanto antes en hechos, porque "las únicas que se aprueban" son las de municipios de Gobierno socialista.

Con estas palabras el alcalde seguntino ha demandado para esta ciudad la "famosa depuradora para la que la Junta de Castilla-La Mancha anunció una importante inversión" pero que, según ha señalado a Europa Press Latre, "no llega, mientras si lo hacen otras en municipios de gobierno socialista".

"Si me dicen que no hay dinero, no se que esperanza puede haber", ha afirmado en estas mismas declaraciones el regidor, para quien se trata de "una necesidad" para un municipio que lleva más de 30 años funcionando con una depuradora que "tienen continuamente problemas", sobre todo en momentos, como ahora, en los que crece la población, o cuando el río baja con poco caudal.

Y a este problema se añade la petición de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) que insta también al Ayuntamiento a poner depuradoras en las pedanías, "con lo que supone de gasto para pueblos en los que apenas hay gente" y teniendo en cuenta que la ciudad del Doncel tiene casi una treintena.

Para José Manuel Latre esta demanda de la CHT "asusta a la gente" porque, además, "no es que te multen, sino que te lo quitan directamente de los ingresos del Estado".

Por lo que respecta a la situación general del Ayuntamiento ahora que comienzan las fiestas, Latre ha señalado que su equipo de Gobierno ha tratado de reducir "poco a poco" la deuda que había y que la que queda pendiente es ya sólo "deuda viva".

Pero el problema, ha explicado, es que casi el 90 por ciento del presupuesto se lo llevan los gastos de personal y gastos corrientes, a lo que se añade también el hecho de tener que atender, como entiende que es "lógico", a 28 pedanías "a las que nos gustaría poder prestar más y mejores servicios", pero reconoce que el presupuesto es limitado y que se ven obligados a delimitar.