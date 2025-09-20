Letur se postula como candidato al Mejor Destino Rural de España 2026

ALBACETE, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Letur (Albacete) ha presentado la candidatura municipal al Premio Mejor Destino de Turismo Rural 2026 convocado por la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur).

El Premio Destino Rural, que cumple su primera edición, distingue la excelencia en la gestión y promoción del turismo rural, reconoce destinos que combinan patrimonio, sostenibilidad, calidad de servicios e implicación comunitaria y ofrece al ganador una visibilidad y apoyo concretos.

Así, se incluirá en la plataforma DestinoRural y prevé la difusión en los canales y actos de Asetur y sus socios, campaña de comunicación y asesoramiento profesional y una placa conmemorativa; además se garantiza seguimiento y apoyo promocional durante un año para potenciar visitantes, pernoctaciones y consumo local.

La memoria de la candidatura acredita que Letur cumple y supera los criterios de evaluación establecidos por las bases del concurso en materia de infraestructuras y servicios, conectividad, oferta gastronómica y de alojamiento, eventos y actividades, sostenibilidad, innovación y participación comunitaria.

Letur, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, aporta un patrimonio histórico singular: un casco antiguo de origen musulmán declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1983, con calles tortuosas, adarves, portales, arcos, restos de muralla y elementos mudéjares; iglesias, ermitas, un museo etnológico y un tejido artesano vivo en herrería y carpintería.

El entorno natural es de alto valor, con altitudes entre 460 y 1.465 metros, formaciones de tobas y travertinos, cascadas, la piscina natural de Las Canales, charco Pataco y miradores como La Molatica, San Sebastián y La Altezuela, además del Camino de los Cantalares.

La oferta alojativa es variada y de calidad, con casas rurales, alojamientos singulares y establecimientos rehabilitados en el casco histórico que combinan tradición y confort moderno. La gastronomía local se basa en productos de proximidad y ecológicos --aceite de oliva, lácteos, embutidos y repostería tradicional-- y en platos típicos como atascaburras, gazpacho manchego y migas. Además, la restauración promueve el kilómetro cero con un enfoque sostenible y creativo.

La comunidad local es protagonista del proyecto turístico en sostenibilidad e innovación, pues asociaciones culturales y deportivas, cooperativas agroalimentarias, programas de voluntariado ambiental y espacios de participación impulsados por el Ayuntamiento garantizan la conservación del patrimonio y la dinamización social. La candidatura se apoya en este tejido social activo, que aporta autenticidad, gobernanza participativa y continuidad a las iniciativas turísticas.

El impacto económico y social del turismo en Letur se refleja en el aumento sostenido de visitantes, la creación de empleo ligado a la hostelería y servicios, la recuperación de viviendas para uso turístico y una mayor visibilidad mediática y digital.

CONSOLIDAR AVANCES

La candidatura pretende consolidar estos avances, atraer emprendimiento local, ampliar la oferta turística sostenible y fortalecer alianzas con instituciones educativas y científicas para la investigación y promoción del territorio.

El Ayuntamiento de Letur subraya que la candidatura responde íntegramente a los valores y criterios que Asetur premia en el Mejor Destino de Turismo Rural y confía en que se consiga este reconocimiento, que contribuirá a reforzar el modelo de desarrollo local basado en patrimonio, naturaleza, comunidad y sostenibilidad.

Asetur anunciará el ganador el 15 de noviembre de 2025, durante la celebración de la Feria de Turismo de Interior en Valladolid (Intur), mientras que la presentación oficial Destino Rural 2026 será en enero de 2026, durante la celebración de la Feria Internacional de Turismo en Madrid (Fitur).

Para Letur conseguir este premio sería un espaldarazo muy importante de cara a recuperar su turismo tras los efectos de la dana, ya que está respaldado como jurado por instituciones como la Secretaría de Estado de Turismo, el Consejo de Turismo de CEOE, ATA, CEAV, AEPT; la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha, RV Edipress y Miradas Viajeras, la revista Aire Libre y Capital Española de Gastronomía.