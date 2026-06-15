Leturalma 2026, que se celebrará del 16 al 18 de julio, descubre su cartel completo por días

Cartel por días del Leturalma. - LETURALMA

ALBACETE 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival Leturalma ha presentado el cartel completo y por días de su novena edición, que se celebrará del 16 al 18 de julio en Letur, de día y de noche, en el recinto de conciertos, en el Polideportivo San Antón y las calles del pueblo.

Además, la organización apuesta por convertir las jornadas diurnas del viernes y sábado en una experiencia integral para todos los públicos, que une la música de vanguardia con el entorno rural y el ambiente familiar, ha informado la organización en un comunicado.

La apertura del festival, el jueves, estará encabezada por el flamenco de Arcángel, el rock urbano de Porretas y el techno-pop de OBK. El viernes se verán las actuaciones de Siloé, Leire Martínez, Sanguijuelas del Guadiana, Biznaga, Sidecars y Hoonine. El cartel se completa con Rosalinda Galán, Hermanos Jones, Francis Zafrilla y las sesiones de DJ Piltra, DJ Peligro y Emo DJ.

El sábado 18 de julio habrá un artista Ssrpresa, junto a los directos de Camela, Eskorzo, La Perra Blanco y Aldhara. También actuarán Anaut, Jaguayano, Wacheras, Cuentos con Alas, Ronda Motilleja, Troveros del Sureste y se sucederán las sesiones DJ de Guateque Cósmico, Francho Herraiz y Alcafly.

Los abonos y las entradas de día para asistir a la experiencia completa de Leturalma 2026 ya se encuentran a la venta a través de la ticketera oficial Ticketvip.