Se levantan las medidas evacuación para el municipio de Semillas (Guadalajara)

Vista del humo del incendio forestal, a 20 de julio de 2026, en Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando en un plan de contención para frenar el avance de las llamas en la zona de Atienza, aunque el direc - Ramón Comet - Europa Press

GUADALAJARA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha levantado las medidas evacuación para el municipio de Semillas, uno de los municipios desalojados por el incendio declarado en La Mierla (Guadalajara).

Sin embargo, continúan evacuados las localidades de Aldeanueva de Atienza, Prádena de Atienza, Gascueña de Bornova y El Ordial.

Además, permanecen cortadas las carreteras GU-151, GU-147, GU-213 y GU-137, tal y como han informado desde el dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.

El incendio que se declaraba el pasado 16 de julio y que ayer bajaba a nivel 1, ha calcinado 32.000 hectáreas de superficie.

En estos momentos, 31 medios (cuatro aéreos y 27 terrestres) y 148 personas trabajan en las labores de extinción del que se ha convertido en el fuego más grave de la historia de Castilla-La Mancha.