Se levantan todas las restricciones por el incendio de La Mierla y todos los vecinos podrán volver a sus casas

Vista del pueblo con el terreno quemado por el incendio forestal al fondo, a 23 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). Según fuentes del gobierno regional, el fuego de La Mierla, que cumple su primera semana activo y que - Juanma Jiménez - Europa Press

GUADALAJARA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha levanta todas las restricciones por el incendio de La Mierla (Guadalajara) y todos los vecinos podrán volver a sus casas, tal y como ha anunciado el presidente regional, Emiliano García-Page, en un vídeo remitido a los medios de comunicación.

"Aunque todavía vamos a seguir pendientes de poder culminar la extinción total en el incendio de La Mierla, hoy ya vamos a ordenar la vuelta de toda la gente que quiera a sus casas, a sus núcleos de población y levantar los confinamientos", ha apuntado García-Page.

Según ha afirmado, ésta es una medida "realmente optimista y esperanzadora en el momento que estamos viviendo en toda España".

Esta medida de normalidad, ha añadido, "nos lleva a poder desplazar también equipos" --tanto unidades terrestres como unidades aéreas y maquinaria pesada-- a los grandes incendios que se están acumulando "muy cerca" de la provincia de Toledo.

"Este es un esfuerzo que tenemos que compartir entre todos. Nos han ayudado mucho en Guadalajara y nosotros vamos a dar todo lo que podamos" en los incendios de Madrid y Ávila, ha subrayado el presidente castellanomanchego.