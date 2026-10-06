La Ley de Inversiones Empresariales incluye unidades de acompañamiento en las 5 provincias y una Comisión de Valoración

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la toma en consideración del Anteproyecto de Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, que encara ahora su tramitación parlamentaria para su aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha en este año. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la toma en consideración del Anteproyecto de Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, que encara ahora su tramitación parlamentaria para su aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha en este año.

Sobre este y otros asuntos, en las competencias de Economía, Empresas y Empleo, ha informado la consejera, Patricia Franco, al término de la reunión del Consejo de Gobierno, donde también se ha informado de las próximas acciones y programas de Formación Profesional en el Ámbito Laboral y de la aprobación de una inversión de más de un millón de euros en la nueva Oficina Emplea de Almadén, que saldrá pronto a licitación.

El Anteproyecto de Ley que el Consejo de Gobierno ha tomado en consideración hoy está estructurado en cinco capítulos, cinco disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria que afecta a la Ley de Proyectos Prioritarios, tres disposiciones finales y un anexo.

"La nueva Ley tiene como objetivo crear un marco de tramitación preferente de acompañamiento, asesoramiento y seguimiento para las inversiones empresariales que sean declaradas estratégicas en nuestra región", ha indicado Patricia Franco, señalando que estas inversiones serán declaradas estratégicas "atendiendo a criterios de crecimiento económico, generación de empleo, riqueza, competitividad, sostenibilidad, economía social y cohesión territorial".

Así, la ley establece no sólo los sectores y actividades que son susceptibles de contar con esta declaración, con un amplio abanico que va desde actividades industriales hasta la agricultura, pasando por la energía y agua, construcción, comercio, logística, hostelería, producción audiovisual o servicios sociales, entre otros.

Y marca los umbrales mínimos para acceder a esta declaración: en municipios de más de 30.000 habitantes, 30 empleos directos y 10 millones de inversión; desde 20.001 a 30.000 habitantes, 20 empleos y 7,5 millones; de 10.001 a 20.000 habitantes, 15 empleos y cinco millones de inversión; entre 5.001 y 10.000 habitantes, 10 empleos y tres millones de inversión; y en localidades de hasta 5.000 habitantes, cinco empleos y un millón de euros de inversión.

"Además, el texto establece la posibilidad de que el Consejo de Gobierno declare de manera excepcional un proyecto que no cumpla con esos umbrales, pero tenga un impacto relevante en la región en ámbitos como su carácter innovador, la generación o ampliación de cadenas de valor, la mejora de la competitividad, la creación o mantenimiento de empleo significativo o un avance tecnológico relevante para la industrialización regional", ha indicado Patricia Franco.

También ha apuntado a dos grandes novedades en esta Ley, como es la creación de Unidades de Acompañamiento y Financiación en las cinco provincias de la región, que completan y amplían las Unidades de Acompañamiento Empresarial creadas en la Ley 5/2020 de Proyectos Prioritarios.

A ello se une la creación de la Comisión de Valoración de Inversiones Empresariales Estratégicas de Castilla-La Mancha, cuya presidencia recae en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y reserva vocalías para los departamentos del Ejecutivo autonómico implicados en el ámbito de la atracción empresarial, con una vocalía además para la Consejería en el seno de la actividad que se tramita como estratégica.

Esta ley tendrá como efectos para los proyectos de inversión, ya sean de capital regional, nacional o internacional, ventajas en la tramitación preferente en el ámbito administrativo, así como una reducción de plazos y la posibilidad de acceder de manera prioritaria a los programas de ayuda, y a las declaraciones de interés regional. La solicitud, a petición de los proyectos, se resolverá en un plazo de tres meses.

OTROS ASUNTOS APROBADOS EN EL CONSEJO DE GOBIERNO

Junto a la toma en consideración del Anteproyecto de Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, el Consejo de Gobierno ha aprobado la inversión de más de un millón de euros para la nueva Oficina Emplea de Almadén, "que va a suponer el traslado de esta Oficina a la calle Antonio Blázquez desde la calle Mayor, y que, una vez aprobada su inversión, sacaremos a licitación para, cuando se resuelva y se adjudique, den inicio unas obras que tendrán un plazo de ejecución de 12 meses", ha señalado la consejera.

Además, Patricia Franco ha informado al Consejo de Gobierno de la convocatoria, la próxima semana, de la Modalidad I, de personas ocupadas, de Formación Profesional en el Ámbito Laboral, dotada con 10 millones de euros para llegar a casi 10.000 personas; así como la resolución, la próxima semana, de la convocatoria de Modalidad II, para personas desempleadas, de FP en el Ámbito Laboral, que supone resolver 29,88 millones de euros para dar cobertura formativa a 9.858 personas desempleadas, en 647 cursos de 20 de las 26 familias profesionales que existen.