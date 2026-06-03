La ley del Voluntariado de C-LM se abre a información pública hasta el 16 de junio para reformar una norma de 1995

La consejera portavoz del Gobierno autonómico, Esther Padilla, en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos de Consejo de Gobierno. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo anteproyecto de ley de voluntariado de Castilla-La Mancha se abre a información pública hasta el 16 de junio para que entidades y personas que se dedican a este ámbito o cualquier ciudadano, pueda hacer sus aportaciones a esta nueva norma, que pretende reformar la ley que data del año 1995.

"Fue una ley pionera, pero han pasado ya más de tres décadas desde su aprobación y hemos evolucionado como región", ha afirmado la consejera portavoz del Gobierno autonómico, Esther Padilla, en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos de Consejo de Gobierno.

La ley actual está conviviendo con realidades "que hace apenas 30 años" no existían como "es el caso del voluntariado digital", de la solidaridad que se ejerce a través de medios tecnológicos, con ejemplos como "mayores que necesitan aprender a usar el móvil o hacer trámites online".

La Junta ya ha mantenido reuniones para este primer borrador del anteproyecto con entidades relevantes en el ámbito del voluntariado y se han recogido también aportaciones del sector.

Cualquier persona, cualquier entidad, cualquier ciudadano y ciudadana de la región podrá hacer sus aportaciones hasta el 16 de junio a siete títulos que vienen recogidos en este anteproyecto de ley, desde el concepto y los ámbitos del voluntariado, los derechos y deberes de las personas voluntarias, el papel de las entidades, las competencias de la Administración Pública, el Plan Regional del Voluntario, el registro de entidades o los órganos de participación.

Con esta ley, el Gobierno regional quiere reconocer "el enorme valor social de la actuación voluntaria, reforzando las garantías de las personas que llevan a cabo esta labor, regulando con claridad sus derechos y deberes, así como dotar de mayor seguridad a las entidades".