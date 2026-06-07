LGTBora denuncia la vandalización de un mural con la bandera LGTBIAQ+ en Talavera y denunciará los hechos ante Fiscalía

Mural con la bandera LGTBIAQ+ situado en el barrio San Antonio-Puente Romano de Talavera de la Reina - LGTBORA

TOLEDO 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El mural con la bandera LGTBIAQ+ situado en el barrio San Antonio-Puente Romano de Talavera de la Reina ha amanecido vandalizado con simbología nazi y mensajes de odio. La asociación LGTBora anuncia que presentarán un escrito ante la Fiscalía especializada en Delitos de Odio de Toledo para que se investiguen estos hechos.

Tal y como ha informado LGTBora en un comunicado, la pintada, en la que puede leerse 'Talavera Nacional, fuera escoria' junto a una esvástica, es "el sexto ataque contra este mural en apoyo a la diversidad desde que fue pintado en 2023".

La agresión se produce, tal y como señala esta asociación, en la misma semana en la que LGTBora ha presentado la programación del Orgullo 2026 en Talavera, lo que desde se interpreta como "un intento de intimidación contra el colectivo y contra todas las personas que defienden una ciudad diversa, libre y segura".

Desde la asociación resaltan que precisamente "el Orgullo en Talavera de este año reivindica la necesaria lucha antifascista para frenar a quienes quieren devolvernos al momento más oscuro y violento de nuestra historia".

En este sentido, la asociación señala la "impunidad con la que desde perfiles vinculados a la extrema derecha se están difundiendo comentarios de odio y burlas lgtbifobicas contra el anuncio de las actividades del Orgullo en la ciudad".

Denuncian que estos mensajes, como el ataque contra el mural, busca deshumanizar a las personas LGTBI y frenar su presencia en el espacio público. Para LGTBora, este preocupante avance de actos violentos e intolerantes en la ciudad puede ser "la antesala a una agresión física o un acto aún más trágico".

COMENTARIOS EN REDES SOCIALES

También los comentarios lgtbifóbicos en las redes sociales (con nombres y apellidos), para que se identifique a las personas y quede constancia de estos ataques contra las vecinas y vecinos LGTBAQ+ de la ciudad. Piden al equipo de gobierno municipal que se tomen medidas: "No estamos ante un hecho aislado. Detrás de cada ataque e insulto hay una intención clara: intimidar y buscar que una parte de la ciudadanía talaverana viva con miedo", señalan desde el colectivo.

El mural, con el lema 'Talavera de Todes', ya ha tenido que ser repintado hasta en seis ocasiones en menos de tres años. En ataques anteriores aparecieron también esvásticas, siglas de Vox y otros símbolos habitualmente utilizados por violentos grupos neonazis.

LGTBora recuerda que la violencia contra el colectivo LGTBI en la ciudad no se limita a este mural: "también se arrancan y destrozan los carteles del Orgullo de forma sistemática; en el pasado se vandalizaron en menos de 48 horas los tótems que instaló el ayuntamiento anterior en defensa de los derechos LGTBI; también se quemó intencionadamente la bandera arcoíris que el PSOE había instalado en la fachada de su sede, entre otros ataques, como diversas agresiones en lugares de ocio, institutos".

Para la asociación LGTBIAQ+, estos hechos forman parte de un hostigamiento que no puede normalizarse. "Talavera es una ciudad abierta, acogedora y llena de buena gente que quiere una vida tranquila. La inmensa mayoría de sus vecinas y vecinos conviven sin problemas con la diversidad y rechazan la violencia. Pero no podemos ignorar que hay un grupo de radicales que quiere envenenar esta convivencia, y las instituciones tienen la obligación de tomar partido".

CONDENA MUNICIPAL

LGTBora exige al Ayuntamiento de Talavera, gobernado por PP y Vox, y en especial a su alcalde, José Gregorio, una condena pública de estos ataques, así como medidas concretas para proteger a las vecinas y vecinos de Talavera frente a la violencia.

La asociación recuerda que el equipo de gobierno se ha negado desde su llegada a colocar la bandera arcoíris en el balcón municipal durante el Orgullo, pese a que el Tribunal Supremo ha avalado la presencia de esta bandera en los edificios públicos.

Para LGTBora, esta negativa es claramente un posicionamiento político contra las personas LGTBI en la ciudad y supone un balón de oxígeno para los violentos, ya que el Ayuntamiento cuelga en su balcón pancartas en apoyo a múltiples causas y colectivos a lo largo de todo el año, pero se niega, sin explicar el porqué, a colocar la bandera arcoíris. "Este abandono institucional está empezando a tener consecuencias negativas en la convivencia en Talavera".

LGTBora recuerda que, todo esto sucede en un momento de auge de los delitos de odio en todo el país. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, los delitos de odio han aumentado un 23,6% en tan solo un año, alcanzando la cifra más alta desde que se tiene registros.

"Cuando las instituciones se ponen de perfil ante la exclusión y la violencia, quienes la practican se crecen y se sienten impunes. Por eso, pedimos al Ayuntamiento que rompa su silencio, condene estos hechos y actúe para que ninguna persona LGTBIAQ+ tenga miedo a vivir libremente en Talavera y mucho menos, tenga que abandonar su ciudad", añaden desde LGTBora. La asociación ha confirmado que el mural será reparado en los próximos días. "Seguiremos pintando y repintando las veces que haga falta. Porque Talavera es y será una ciudad para todas, todos y todes, le pese a quien le pese".