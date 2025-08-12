Liberadas tres mujeres víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Yuncos

Archivo - Un coche de la Guardia Civil en una foto de archivo. - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

TOLEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón por un presunto delito de trata de seres humanos y explotación sexual en la localidad de Yuncos, durante un operativo en el que han sido liberadas tres mujeres víctimas de presunto tráfico de seres humanos.

La investigación se inició tras recibir la Guardia Civil de Toledo una llamada de emergencia por parte de una mujer que denunciaba estar encerrada junto a otras dos mujeres en una vivienda en Yuncos (Toledo), mientras un hombre intentaba acceder a la vivienda de forma violenta, amenazándolas de muerte.

La patrulla de la Guardia Civil acudió al domicilio, comprobando que el agresor ya no se encontraba en el lugar.

Las tres mujeres, que lograron salir del inmueble, manifestaron a los agentes su deseo de abandonar la vivienda y denunciar que estaban siendo explotadas sexualmente en el interior de dicho piso.

Las primeras investigaciones por parte de la Policía Judicial de Illescas revelaron que una de las mujeres había sido pareja sentimental del ahora detenido y le había denunciado el pasado 6 de junio por violencia de género.

Las tres víctimas fueron engañadas aprovechando su situación de vulnerabilidad y estancia irregular en España, siendo obligadas mediante coacciones y falsas promesas de regularización de su situación, a ejercer la prostitución en viviendas particulares.

Por parte del grupo de delitos contra las Personas de la UOPJ de Toledo, se inició una investigación mediante la que se pudo constatar que las víctimas eran captadas en la zona donde se encontraba la vivienda o a través de anuncios de páginas web, siendo aisladas de sus círculos familiares para que no descubrieran que iban a ejercer la prostitución.

Una de las tres mujeres, considerada expareja del agresor, sufría además agresiones físicas y sexuales, lo que agrava el delito de violencia de género.

El pasado viernes, agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, en colaboración con el Equipo de Policía Judicial de Illescas y Seguridad Ciudadana de la misma localidad, detuvieron al presunto autor, un varón de 47 años y se procedió a la entrada y registro en el domicilio donde supuestamente estaban siendo explotadas, donde se hallaron indicios que revelaron la existencia de cámaras de grabación y otros de explotación sexual.

El detenido fue puesto a disposición judicial, acordándose su ingreso en prisión, enfrentándose a cargos por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, violencia de género, lesiones, coacciones y amenazas.