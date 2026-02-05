Un libro, un vídeo y nuevos espectáculos para celebrar los 40 años de los Títeres Larderos de Cuenca

Presentación de la programación de títeres. - AYUNTAMIENTO

CUENCA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Títeres Larderos de Cuenca celebran 40 años de historia y lo van a conmemorar con la publicación de un libro, de un vídeo y varias actuaciones, entre ellas la recuperación de una obra de Ángeles Gasset, según ha desvelado el alma mater de la compañía, Ángel Suárez, durante la presentación, junto a la concejala de Cultura, María Ángeles Martínez, de la programación de invierno de los Sábados de Títeres del Centro Cultural Aguirre.

La celebración tendrá su primera gran cita el 14 de febrero con la representación de Pelos y la bibliotecaria y que no será una actuación al uso, sino que será una fiesta para agradecer al público que les ha acompañado durante todo este tiempo.

Suárez ha adelantado que preparan un estreno protagonizado por su entrañable héroe Pelos para las próximas fiestas de San Julián, en el marco del programa que han creado de homenaje a Chupagrifos y a Maese Cosman.

Finalmente, Títeres Larderos también tiene previsto hacer una gira en la que participarán seis grupos para hacer una gira por seis pueblos con obras inspiradas en la figura de El Quijote. "Tenemos energía e ilusión y haremos cosas hasta el infinito y más allá", ha asegurado Suárez, que ha repasado algunas anécdotas de estas cuatro décadas de marionetas.

Así, ha destacado que hay dos etapas: una primera de investigación de técnicas, "con cinco personas trabajando en el grupo", y otra en la que ya se quedaron los tres componentes actuales, los hermanos Ángel y Carlos Suárez y Mari Carmen Jacob, la creativa del grupo, responsable de los decorados.

Ángel Suárez también formó Bululú y creo su obra más querida, 'Sapo y Sepo', que reconoce que es su trabajo más querido. El titiritero ha rememorado cómo crearon una adaptación "abstracta" de la obra para una actuación en México.

PROGRAMACIÓN DE INVIERNO

Respecto a la propia programación de invierno de los Sábados de Títeres, además de la fiesta del 40 aniversario, están programadas las representaciones de 'Benjú, el pequeño extraterrestre' con la Compañía Dante de Madrid; el 7 de marzo con 'El último caballero' de El Retablo de la Ventana de Guadalajara; el 21 de marzo será e turno de La Sonrisa del Lagarto, de Gijón con la obra 'Ohiá' y la programación culminará el 11 de abril con 'La flor de todos los colores' a cargo de los albaceteños Títeres Barrilete.