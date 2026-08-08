La línea Madrid-Extremadura recupera la normalidad tras el arrollamiento mortal en Talavera de la Reina. - EL RETORNO PRODUCCIONES

TOLEDO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La línea de tren de pasajeros que une Madrid con Extremadura funciona con normalidad tras haber quedado cortada este sábado unas dos horas tras registrarse el arrollamiento mortal de un varón de 88 años en un paso a nivel a la altura de Talavera de la Reina.

Fuentes de Renfe han confirmado a Europa Press que tras estar detenido hasta las 13.51, el Alvia, que transportaba cerca de 250 pasajeros, reactivó con normalidad su circulación.