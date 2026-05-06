Una línea de transporte bajo demanda conectará Cabezamesada y Corral de Almaguer a partir del 8 de mayo

La alcaldesa de Cabezamesada, María Ángeles Herrero, durante la reunión que han mantenido en la Delegación de la Junta en Toledo y en la que también ha participado el delegado provincial de Fomento, Jorge Moreno. - JCCM

TOLEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a comunicar a la localidad de Cabezamesada con la localidad de Corral de Almaguer mediante un nuevo servicio de transporte público que se pone en marcha por primera vez y que busca dar solución al problema de incomunicación con municipios cercanos que sufrían sus habitantes.

Así se lo ha confirmado el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez, a la alcaldesa de Cabezamesada, María Ángeles Herrero, durante la reunión que han mantenido en la Delegación de la Junta en Toledo y en la que también ha participado el delegado provincial de Fomento, Jorge Moreno, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Álvaro Gutiérrez ha anunciado a María Ángeles Herrero que este nuevo servicio de autobús comenzará a funcionar el próximo viernes, día 8 de mayo, y lo va a hacer a la demanda y reserva de plaza por parte de los usuarios y usuarias vía telefónica con la empresa concesionaria de la ruta VCM-644.

Se trata de una conexión por transporte público directo a Corral de Almaguer que va a implicar, ha destacado el delegado de la Junta, también la posibilidad de conectarse con otras líneas de transporte que favorecerá la movilidad de los habitantes de Cabezamesada por esta zona de la provincia de Toledo, eminentemente rural, así como la mejora en el acceso a servicios públicos fundamentales como educación, sanidad, sociales e, incluso, administrativos.

El delegado de la Junta en Toledo ha detallado que la ruta de transporte público entre Cabezamesada y Corral de Almaguer, que se encuentran a 9,30 kilómetros de distancia, constará de tres expediciones diarias de ida y vuelta de lunes a viernes y de una expedición los domingos y festivos de ida.

Más concretamente, las expediciones en días laborables de ida partirán de Cabezamesada a las 5.50 horas; a las 6.30 horas y a las 17.00 horas, mientras que las expediciones de vuelta partirán de Corral de Almaguer a las 6.00 horas; a las 16.40 horas, y a las 19.10 horas. Los domingos y festivos la expedición de ida será a las 17.15 horas.

Para facilitar la utilización de este nuevo transporte público de autobús el Gobierno de Castilla- La Mancha ha fijado la parada en la marquesina que la Junta de Comunidades tiene en el municipio y que está situada en la calle Mayor, 17, de Cabezamensada.