Listas de espera, auxiliares técnicos de educación y seguros agrarios, a debate este jueves en el pleno de las Cortes

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TOLEDO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo Pleno de las Cortes regionales abordará listas de espera sanitarias, la situación de auxiliares técnicos de Educación y los seguros agrarios.

La Junta de Portavoces y la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, presididas por Pablo Bellido, se han reunido este lunes a primera hora para fijar el orden del día con cinco puntos y convocar la sesión para este jueves 18 de junio a las 10.00 horas en el Convento de San Gil de Toledo.

El grueso de la jornada la conformarán una moción y dos debates generales. La moción lo es sobre listas de espera sanitarias y llega a Pleno como consecuencia de la interpelación del Grupo Popular al Consejo de Gobierno en el último Pleno. Mientras, los dos debates generales lo son en relación con auxiliares técnicos educativos --en este caso acumula una proposición no de ley (PNL) del Grupo Vox y una iniciativa sobre el mismo asunto del Grupo Socialista--; y en relación a los seguros agrarios, esta vez acumulando otra PNL del Grupo Popular y una iniciativa del mismo tema del PSOE.

La sesión se abrirá con un punto para dar cuenta del Informe sobre la liquidación del Presupuesto de la Cámara Regional de 2025 y se cerrará con tres preguntas orales que formulará la oposición al Consejo de Gobierno, en el caso de Vox sobre número de menores no acompañados en la región y en el caso del PP acerca del tren en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y sobre financiación autonómica.