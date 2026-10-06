Lizán advierte sobre efectos en agricultura de posible Gobierno de derechas y reivindica el compromiso de C-LM

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, firma del Instrumento Financiero de Gestión Centralizada de Garantía de Cartera (IFGC-G) - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha advertido este martes sobre cómo afectará al sector primario un hipotético Gobierno de España del Partido Popular y Vox, a los que ha acusado de haber "vitoreado" las acciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que han causado problemas al campo.

Preguntado, durante su comparecencia en la presentación del nuevo Instrumento Financiero de Gestión Centralizada de Garantía de Cartera, por las movilizaciones de agricultores y ganaderos que han tenido lugar en la ciudad de Toledo, el consejero ha reconocido que "hay muchos problemas", aunque ha reivindicado que "hay un compromiso de este Gobierno, del Gobierno del presidente Page, en el que estamos hablando constantemente, intentando llegar a acuerdos y negociando situaciones que permitan el desarrollo de la actividad".

Entre la "multitud de factores" que ponen en riesgo la viabilidad de las explotaciones, el consejero ha destacado "los incrementos de los costes de fertilizantes", así como "de los combustibles", que están "ocasionando una dificultad en la rentabilidad de las explotaciones tremenda".

Martínez Lizán ha advertido que "el responsable ante esto es, sin lugar a dudas, un presidente de un país, de Estados Unidos" y su política en Oriente Medio, que ha conducido a "un antes y un después en incremento de los costes".

En este sentido, ha señalado el riesgo de que "partidos políticos que han vitoreado las acciones de Donald Trump" lleguen al Ejecutivo. "Sinceramente creo que no le va a venir muy bien a este campo, a este sector", ha planteado.

"Ninguno de los dos, ni la derecha ni la extrema derecha" han avalado ni una de las medidas que se han planteado en el Congreso de los Diputados "para apoyar al sector agropecuario", ha añadido.

En cuanto a las reivindicaciones en materia administrativa y sobre la relación del sector con la fauna salvaje, Martínez Lizán ha defendido la labor de negociación y diálogo de la Administración regional. "Estamos hablando constantemente, intentando llegar a acuerdos y negociando situaciones que permitan el desarrollo de la actividad", ha señalado el titular de Agricultura castellanomanchego.

El titular de Agricultura castellanomanchego ha manifestado entender los motivos del "hartazgo" del sector, subrayando el compromiso de la Junta de continuar haciendo "todo lo que haga falta y sea necesario, aportando ideas, adquiriéndolas, asumiéndolas y poniéndolas en marcha de la mejor manera posible".