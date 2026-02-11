Lizán dice que las manifestaciones del campo "no están mal" si persiguen "la protección de los intereses de todos"

Manifestantes marchan desde el Paseo del Prado hasta el Ministerio de Agricultura, convocados por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) . - José Oliva - Europa Press

CUENCA, 11 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Julián Martínez Lizán, ha asegurado, sobre la tractorada que ha paralizado este miércoles una parte de Madrid, que las manifestaciones "no están mal cuando persiguen un fin que es el de la protección de los intereses generales de todos".

De este modo ha reaccionado el titular regional de Agricultura, tras ser preguntado en Toledo, donde ha presidido la reunión del Observatorio Regional del Impacto de los Aranceles, por la protesta convocada por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi).

Tras admitir que los incrementos de los costes de producción "son una realidad", Lizán ha dicho entender la preocupación del sector, derivada del actual contexto geopolítico global y por el hecho de no conocer "con plenitud" el cumplimiento de las normas que se están aplicando y los acuerdos comerciales.

"Posiblemente, gracias a estas manifestaciones que se produjeron en el mes de diciembre en Bruselas ante el Parlamento Europeo, se han incluido cláusulas de salvaguarda y medidas de protección para nuestros agricultores. Por lo tanto, creo las manifestaciones no están mal cuando persiguen un fin, que es el de la protección de los intereses generales de todos".

Dicho esto, ha defendido que debe de haber un compromiso de poder apoyar la gestión de esos acuerdos y, finalmente, establecer los mecanismos que, como acuerdos comerciales anteriores con Japón, con Canadá, con México, "han demostrado que lo firmado anteriormente ha sido muy positivo para ese tránsito comercial a nivel global".

LA PROTESTA

Unos 8.000 agricultores y ganaderos, acompañados de unos 500 tractores llegados de toda España, convocados por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), han tomado las calles de Madrid en señal de protesta para mostrar su descontento por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del reciente acuerdo comercial UE-Mercosur, así como de la pérdida de rentabilidad que está llevando al cierre de explotaciones.

Desde primera hora de la mañana, unos 500 tractores, los que ha permitido Delegación de Gobierno y una cifra inferior a los 1.500 previstos inicialmente por los organizadores, han ido tomando con retraso y bajo una incesante lluvia la Plaza de Colón desde cinco columnas procedentes de Torrejón de la Calzada, Robregordo y Arganda del Rey en la Comunidad de Madrid, así como desde Guadalajara y El Espinar (Segovia), para culminar su recorrido frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde no podrán acceder con los tractores, tras pasar por el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado.

Una protesta, donde los convocantes cifran en unos 8.000 agricultores y ganaderos de toda España, que se desarrolla bajo los lemas 'En defensa del campo que alimenta a Europa' y 'Cuando el campo se levanta, Europa se detiene. No a Mercosur', o 'Si el campo no produce, la ciudad no come', donde los miles de agricultores y ganaderos, llegados de todo el territorio, portaban pancartas en las que se podía leer 'Mercosur y Recortes PAC nuestra ruina', 'El campo no se vende, se defiende', 'No a Mercosur' o 'El campo se muere y tiene asesinos'.

Además, muchas de las proclamas apelaban e interpelaban directamente a los ciudadanos que veían y aplaudían el paso de la tractorada por la vía madrileña como 'A mí cada vez me cuesta más producir y a ti cada vez te van a cobrar más, por qué no nos unimos y lo intentamos solucionar'.

Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid han apuntado que en total son 367 los tractores que participan en las cinco columnas y 56 los autobuses que han llegado a la capital para secundar esta protesta.

Con datos de las 12.00 horas, además, unos 2.500 manifestantes aguardan en la Plaza de Colón para participar en la protesta, según datos del departamento que dirige Francisco Martín.

CORTÉS: "NOS JUGAMOS MUCHO AGRICULTORES Y CONSUMIDORES"

El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, se ha congratulado por la respuesta del sector en esta jornada reivindicativa. "El objetivo era meter 500 tractores en Madrid, lo hemos conseguido y tener una cantidad de manifestantes para hacer ver a nuestros políticos que no estamos dispuestos a hacer lo que ellos quieran. El Partido Popular y el Partido Socialista tendrán que hacer lo que sus ciudadanos les pidamos, porque para eso les hemos votado. Tenemos unos partidos políticos que no nos defienden", ha reiterado.

Cortés ha lamentado la falta de unidad de acción con el resto de organizadores agrarias que no se han unido a la protesta, aunque se han visto banderas de Asaja y también de organizaciones de autónomos. "Creo que todos estamos de acuerdo en que este acuerdo de Mercosur no es un buen acuerdo comercial", ha subrayado.

"Nos jugamos mucho los agricultores y los ganaderos, nos jugamos mucho en este acto. Y, ojito, un llamamiento a los consumidores. Hoy, si vamos a comprar un filete de ternera, sabemos que ese filete es sano, pero a partir del año que viene, si se firma este acuerdo, ese filete de ternera podrá estar hormonado", ha advertido.

Mientras que el presidente de Unaspi, Miguel Ángel Aguilera, ha celebrado la buena representación que hay en la protesta. "Estamos aquí, junto con Unión de Uniones, para decir a nuestros parlamentarios que estas políticas de Europa nos están arruinando, que la Agenda 2030, que sobre todo los Acuerdos Mercosur, va a ser la puntilla del sector primario, y hacer saber a los ciudadanos que hoy estamos en la capital de España porque les incumbe esto directamente", ha asegurado antes del arranque de la tractorada.

Entre las protestas de los agricultores y ganaderos destaca el acuerdo UE-Mercosur, ya que denuncian que el campo lleva soportando una gran presión desde hace años, con más peso desde que se iniciara la guerra en Ucrania, con costes de producción cada vez más altos. Así, los productores no pueden competir sobre todo en un mercado en el que la ley de la cadena alimentaria no funciona y la industria y la distribución se quedan con un margen que provoca una brecha cada vez más grande entre precios en origen y destino.

La falta de rentabilidad que desincentiva el relevo generacional, los recortes de la PAC, casi condenada a desaparecer, o los protocolos de sanidad animal que no están actualizados y no se implementan con agilidad son otros de los grandes temas que llevan a las organizaciones a la calle, con el objetivo de que el campo sea de verdad una cuestión de Estado.

Más de 1.800 efectivos de seguridad garantizarán el buen transcurso de la tractorada este miércoles. En total, más de 1.000 policías y 800 guardias civiles garantizarán la seguridad, a los que se sumarán efectivos de las policías locales de los municipios afectados.