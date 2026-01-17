Lizán lanza un mensaje de tranquilidad ante la preocupación del sector del campo por la firma del acuerdo con Mercosur

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en el centro - JCCM

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha lanzado este sábado un mensaje de tranquilidad ante la preocupación por la firma del acuerdo con Mercosur de este sábado en Paraguay.

"No nos podemos cerrar a acuerdos comerciales con la globalidad del mundo, porque los huecos que no aprovechemos desde la Unión Europea, sin lugar a duda, los van a aprovechar grandes potencias como Estados Unidos y China", ha indicado.

En ese sentido, ha explicado que después de las manifestaciones de diciembre por parte de las organizaciones profesionales agrarias "se han puesto determinadas condiciones, contingentes, salvaguardias, incluso mecanismos de defensa que pueden aportar seguridad jurídica y económica a nuestros agricultores y ganaderos en la Unión Europea".

En las contingentaciones que se han realizado, la importación autorizada para el bovino es del 1,5 por ciento de lo que se consume ahora en la UE. En esta misma explicación, Martínez Lizán ha detallado que el acuerdo con Mercosur recoge mecanismos que permiten suspender el tránsito comercial si se detecta una distorsión superior al cinco por ciento en los mercados.

Por tanto, se han puesto los mecanismos "para intentar dar una posibilidad a este acuerdo", que dará como fruto un mercado de más de 700 millones de consumidores, algo especialmente importante para las producciones agroalimentarias de la región y especialmente para el vino, el queso y el aceite".

Por último, el consejero ha indicado que este acuerdo elimina el 90 por ciento de los aranceles y ha indicado que "si peleábamos hace apenas unos meses por que no se pusieran aranceles desde Estados Unidos, creo que en esta ocasión se está refrendando ese compromiso que había también con el sector".

CELEBRACIÓN DE SAN ANTÓN EN AVICON

El consejero ha acompañado este sábado a los socios y socias de la Cooperativa Ganadera Avicon en los actos de celebración de su patrón, San Antón.

Allí, ha explicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha es consciente de los problemas que tienen los ganaderos y ganaderas, por eso en la última década ha ayudado a que 1.400 jóvenes se incorporen a la ganadería con ayudas económicas, tanto para esa incorporación como para mejorar sus explotaciones.

Esto, ha dicho, "pone de manifiesto que aunque hay dificultades también hay una inquietud y, sobre todo, una visualización de poder hacer el negocio con un tipo de actividad fundamental para para nuestra región". En concreto, en los dos últimos años, han sido más de 350 los chicos y chicas que han tenido la incorporación aprobada para la actividad ganadera.

Junto al relevo generacional, el Ejecutivo autonómico también ha hecho un esfuerzo en el pago de las ayudas de la PAC, para dar liquidez, y, esta campaña, como ya sucedió en la anterior, se ha pagado el anticipo de la PAC a los ganaderos y ganaderas, que ya han cobrado también el saldo.

Esto se traduce en que, en lo que va de campaña, se les han pagado 123,7 millones de euros. Si a esto se suman las cantidades que faltan por abonar, la previsión es que la cifra final supere ligeramente a la de 2024, que ascendió a 161 millones de euros.

En un año muy complicado para la sanidad animal, Julián Martínez Lizán ha explicado que se está haciendo un esfuerzo especial para hacer frente a las enfermedades emergentes. Para atender este frente, el Gobierno regional ha aportado 14 millones de euros, ocho millones para sanidad animal y seis para bienestar animal.

Para 2026, dada la previsión de "seguir trabajando con estas circunstancias, vamos a subir un 185 por ciento los fondos destinados a la lucha contra las enfermedades animales, que va a pasar de 2 a 5,7 millones", ha explicado el consejero.

FELICITACIÓN EN EL DÍA DE SAN ANTÓN

Por último, Julián Martínez Lizán ha mostrado su satisfacción por acompañar a AVICON con motivo de la celebración de San Antón, felicitando a sus más de 1.800 socios y socias en un acto en el que han estado también el presidente de la cooperativa, Mario Contento; la alcaldesa de la localidad, María Luisa Rodríguez; y el director general de Agricultura y Ganadería, Jesús Fernández.

El consejero ha elogiado la trayectoria de una de las cooperativas más importantes de la región, que, además, desde 2021 es Entidad Asociativa Prioritaria de Interés Regional de Castilla-La Mancha (EAPIR), "una figura fundamental para incentivar la integración comercial de nuestras cooperativas y mejorar su competitividad, lo que indica su magnitud, ya que sólo nueve empresas de la región tienen esta consideración".