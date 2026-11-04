Llega a Albacete una nueva edición del Autocine con las proyecciones de las películas Grease y Mamma Mia!

Cartel del autocine. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura de Albacete, Elena Serrallé, ha presentado, acompañada por el director de la Filmoteca Municipal, Jesús López, una nueva edición del Autocine, que se celebrará el próximo 14 de noviembre en la explanada del IFAB con las proyecciones de las películas Grease y Mamma Mia!.

La nueva edición del Autocine estará dedicada a dos títulos del género musical que mantienen una estrecha relación con los recuerdos de distintas generaciones de espectadores, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La programación se desarrollará el 14 de noviembre en la explanada del IFAB y comenzará a las 19.30 horas con la proyección de Grease, con una duración de 110 minutos. La primera sesión permitirá volver a disfrutar de uno de los títulos más populares del cine musical, cuya historia sigue despertando el interés del público.

A las 21.30 horas, será el turno de Mamma Mia!, con una duración de 108 minutos, que completará la velada con una segunda propuesta en la que la música vuelve a tener un papel protagonista. Entre ambas sesiones se organizará la salida y entrada de los vehículos correspondientes a cada proyección.

Ambas películas se proyectarán en español. Como en anteriores ediciones, el sonido se retransmitirá a través de una emisora de radio que los asistentes podrán sintonizar en sus coches para escuchar la película desde el interior del vehículo.

La concejala ha agradecido a Jesús López su colaboración y el trabajo que desarrolla junto al equipo de la Filmoteca Municipal "para que el cine tenga una presencia tan importante en la vida cultural de Albacete".

De este modo, ha puesto en valor la aportación de la Filmoteca Municipal a la difusión de la cultura cinematográfica y a la conservación del patrimonio audiovisual, indicando que "su labor nos ayuda a conocer mejor el cine, así como también a conservar y difundir un patrimonio que merece seguir llegando al público".

También, ha reconocido la implicación del personal del Servicio de Cultura y de quienes participan en la preparación de la actividad, recordando que "detrás de cada proyección hay una organización que debemos cuidar para que todo funcione".

Finalmente, Elena Serrallé ha animado a los albaceteños a asistir al Autocine y disfrutar de una velada que reúne cine y música en un formato diferente.