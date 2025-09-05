Llega a Guadalajara una nueva edición del ciclo 'Amoralarte', un homenaje al teatro aficionado

GUADALAJARA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado una nueva edición del ciclo Amoralarte, una propuesta cultural que convierte al teatro aficionado en protagonista de la agenda cultural de la ciudad entre en los meses de septiembre, octubre y noviembre.

El concejal de Cultura, Javier Toquero, ha subrayado durante la presentación "el verdadero honor que supone apoyar un ciclo que nació con la ilusión de dar visibilidad y reconocimiento al teatro aficionado, a ese teatro que surge de la pasión, el esfuerzo y el compromiso de nuestra gente".

Toquero ha destacado que "el teatro no sólo se mide en taquillas ni en grandes estrenos, sino también en el entusiasmo de quienes, con carácter amateur, dedican horas, energía y corazón para subir a un escenario y emocionarnos".

Asimismo, ha puesto en valor la labor de la Agrupación Teatral Alcarreña, entidad que coordina el ciclo y que "lleva décadas siendo un referente cultural en nuestra provincia, como creadores y difusores de espectáculos y también como guardianes de nuestra memoria teatral".

El ciclo Amoralarte se desarrollará en el Teatro Moderno y en el Teatro Buero Vallejo, con un total de 10 propuestas escénicas que combinan teatro clásico, contemporáneo, comedia, teatro joven y cine familiar. La programación se inaugura el 25 de septiembre en el Teatro Moderno con la obra Pséudolo de Plauto, y se cerrará el 26 de noviembre en el Buero Vallejo con la representación de Shut Up, del grupo Amanecer, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Entre los espectáculos destacan: Fabiolo Connection con Rafael Maza (27 de septiembre), La oscura raíz del grito, sobre textos de Lorca (3 de octubre), Don Juan en los infiernos de Gonzalo Suárez (4 de octubre), y El perfume del tiempo, de Chema Cardeña (11 de octubre).

El ciclo también incluye teatro joven, con Matilda (5 de noviembre) y Shut Up (26 de noviembre), además de la proyección de El colegio de los animales mágicos 2 (5 de octubre).

Además, el martes 14 de octubre a las 19.00 horas se presentará y teatralizará el libro de Jesús Orea, 'Que es mi Dios, la libertad'. Organizado por Gentes de Guadalajara.

Las entradas son gratuitas aunque requieren recogida de invitación, a excepción de Fabiolo Connection cuyo precio es 12 euros y el cine El Colegio de los Animales Mágicos 2: El Origen con el coste es un euro. Pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Buero Vallejo y una hora antes de cada representación en el Teatro Moderno.

El vicepresidente de la Agrupación Teatral de Alcarreña, Juan Aylagas, ha puesto en valor la colaboración que existe entre las diferentes asociaciones teatrales, también el interés que despierta este ciclo en institutos.

El concejal ha animado a los vecinos de Guadalajara a "llenar los teatros, aplaudir a los grupos participantes y a celebrar con nosotros la fuerza transformadora del teatro. Porque el teatro aficionado no es 'menor'. Es, al contrario, la raíz de donde brota lo grande: la pasión auténtica por el arte y la cultura".