Llega al Museo de Ciudad Real-Convento de la Merced la exposición 'El Siglo de Oro en la Colección Granados'

CIUDAD REAL 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Ciudad Real-Convento de la Merced acogerá del 23 de enero al 5 de abril la exposición 'El Siglo de Oro en la Colección Granados', tras el éxito alcanzado en su paso por Guadalajara, donde superó las 6.000 visitas. Lo ha señalado la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, en la presentación de la exposición.

En su intervención, Carmen Teresa Olmedo ha destacado a los medios de comunicación el compromiso del Gobierno regional con las exposiciones y, en este sentido, ha recalcado la vasta oferta de muestras que va a celebrar por todo el territorio a lo largo del año, formada por un total de 25 exposiciones, según ha informado la Junta en nota de prensa.

'El Siglo de Oro en la Colección Granados' es una muestra temporal de pintura y escultura del siglo XVII que forma parte de la Colección Granados, una de las colecciones privadas más destacadas del arte barroco español. Girará por las cinco provincias de Castilla-La Mancha, habiéndose celebrado ya en la de Guadalajara, concretamente en el Museo de Guadalajara Palacio del Infantado.

La exposición está comisariada por el historiador del arte Ángel Rodríguez Rebollo y destaca, no solo por la calidad artística, sino por cómo organiza las piezas en diálogo entre sí y con obras del propio museo, permitiendo apreciar diferentes ámbitos del arte del Siglo de Oro, desde retratos cortesanos hasta arte religioso barroco.

La exposición 'El Siglo de Oro en la Colección Granados' reúne un conjunto notable de pinturas y esculturas del Barroco español que permiten recorrer algunos de los principales lenguajes artísticos del siglo XVII.

Entre las piezas más relevantes destacan obras de Claudio Coello y Juan Carreño de Miranda, representantes de la pintura cortesana, donde la solemnidad del retrato y la riqueza cromática reflejan el clima espiritual y político de la época. Junto a ellos, la presencia de Luca Giordano, Francisco Rizi, Francisco Herrera el Mozo y Antonio Pereda, que introducen una pintura más dinámica y teatral, marcada por el contraste de luces, la intensidad emocional y la fuerza narrativa de las escenas religiosas.

En el ámbito escultórico, sobresalen las obras de Pedro de Mena y Pedro Roldán, cuya imaginería policromada subraya el realismo físico y la hondura expresiva propias del Barroco. Esta colección entra en diálogo con la magnífica obra de Vicente Carducho 'La recuperación de cautivos por San Juan de Mata', con gran protagonismo, que sale de los fondos del Museo de Ciudad Real.

La Colección Granados, propiedad de Miguel Granados, es un conjunto privado de arte antiguo centrado en el arte español de los siglos XVI-XVIII, con especial atención al Siglo de Oro. Incluye pintura y escultura de gran calidad, muchas obras religiosas de imaginería y piezas de relevancia histórica.

Esta exposición cuenta con visitas guiadas organizadas por el departamento de Educación y Acción Cultural del propio Museo, siendo los destinatarios alumnado de la ESO y Bachillerato, asociaciones culturales, estudiantes de las escuelas de adultos y público en general. Las visitas cuentan con plazas limitadas.