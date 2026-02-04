La llegada de 'Leonardo' a C-LM ha afectado a 26 rutas escolares de la región y 259 alumnos

Archivo - Autobús Escolar, Rutas Escolares - EUROPA PRESS/JCCM - Archivo

CUENCA/GUADALAJARA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La llegada de la borrasca 'Leonardo' a Castilla-La Mancha ha afectado a 26 rutas escolares de la región, alcanzando a un total de 259 alumnos en las provincias de Cuenca y Guadalajara.

Así, mientras en Guadalajara se han visto afectadas 19 rutas con un total de 231 alumnos, en Cuenca han sido 7 rutas que han afectado a 28 alumnos, según han informado fuentes del Gobierno regional a Europa Press.

Ambas provincias están este miércoles en aviso por nevadas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).