Llegan los primeros fallecidos al Instituto de Medicina Legal de Toledo

Llega el primer vehículo con los primeros fallecidos del accidente ferroviario de Urda al Instituto de Medicina Legal de Toledo. - EUROPA PRESS

TOLEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer vehículo funerario con las primeras víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda ha llegado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, donde han preparado un dispositivo para recibir a los fallecidos, que por el momento ascienden a 64.

A las 15.19 horas ha accedido un furgón de color oscuro de la empresa 'San Román' a esta sede en la calle Dinamarca. La capacidad del mismo permite albergar entre dos y cuatro cuerpos.

Los medios de comunicación que aguardan a las puerta del Instituto de Medicina Legal han podido grabar la llegada del vehículo, tras el cordón que ha instalado la Policía Nacional, a mitad de la calle Dinamarca, que ha quedado cortada al tráfico.

De manera paulatina, se van retirando vehículos de esta calle, a medida que van llegando los propietarios de los mismos, que siguen indicaciones de los agentes de Policía Nacional.

Está previsto que la morgue se instale en los aledaños del Instituto de Medicina Legal.

Personal de la Unidad de Emergencias (UME), que también participó en el accidente de Adamuz (Córdoba), se ha desplazado a la capital para coordinar este operativo.