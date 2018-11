Llorente consigue 426 avales, "casi el triple de los necesarios", para las primarias de Podemos en Castilla-La Mancha

Publicado 02/11/2018 15:17:51 CET

TOLEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente, ha conseguido 426 avales individuales, "casi el triple de los necesarios", para concurrir a las elecciones primarias de la formación para intentar liderar la lista de los comicios autonómicos, en lo que será una nueva edición de la batalla que mantiene con el actual secretario general, José García Molina.

Así lo ha anunciado el diputado por Guadalajara en su cuenta de Twitter, donde ha agradecido a todas las personas que han avalado su candidatura.

El pasado 15 de octubre, en su perfil en la red social Facebook, Llorente explicaba que se presentaba a las primarias ante la necesidad de conformar "un Podemos que no se calle, que no guarde silencio ante escándalos como el 'caso Incarlopsa', que no tema alzar la voz ante la pretensión de encarcelar a los jóvenes de Fraguas, que se oponga inequívocamente al trasvase y las macrogranjas, que defienda con claridad la gestión directa de los servicios públicos y que luche con valentía por el futuro y la dignidad de esta tierra".