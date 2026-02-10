Las lluvias hacen que Entrepeñas y Buendía suban 93,44 hectómetros hasta acumular un total de 1.365

Archivo - Embalse de Entrepeñas - RAFAEL MARTÍN SOLANO/EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han subido su nivel esta semana en 93,44 hectómetros cúbicos gracias a las últimas lluvias y almacenan actualmente un total de 1.365 lo que supone el 54,2 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press.

Así, el embalse de Entrepeñas ha aumentado en 39,69 hectómetros, acumulando un total de 533,48 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha subido en 53,75 hasta situarse en los 831,52 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto de embalses de la provincia de Guadalajara, todos han aumentado sus reservas. Así, el de Almoguera ha subido 0,05 hectómetros hasta los 5,58, de los siete de máxima que puede acumular; el embalse de Alcorco aumenta 10,48 hectómetros y se queda con 142,65 de su capacidad máxima de 180; el de El Atance sube 1,66 hectómetros y se queda con 29,24 de los 35 que puede albergar; el de Beleña gana 0,79 hectómetros y se queda con 45,31 de los 53 de su máxima capacidad; y el de Bolarque aumenta en 0,2 hectómetros esta semana hasta los 28,56 de su capacidad máxima de 31.

El de Pálmaces ha subido en 1,32, hasta los 22,2, de su máximo total de 31; el de La Tajera aumenta 4,88 hectómetros y se queda con 44,76 de un total de 59 y el de El Vado aumenta en 3,05 hectómetros hasta los 47,53, de los 56 que suma su capacidad total.

Finalmente, el embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, baja en 0,04 hectómetros esta semana y almacena 5,02 hectómetros, por debajo de su capacidad máxima de 6.