C-LM, con 107 focos de lengua azul activos, declarará emergencia y costeará el total de las vacunas necesarias

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Ordenación Agropecuaria del Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado que desde la Consejería se sigue trabajando en la declaración de emergencia por lengua azul, una situación que contemplará la adquisición de vacunas para las explotaciones que lo necesiten, haciéndose cargo del 100 por cien del coste de la dosis vacunal.

Según ha informado el departamento de Julián Martínez Lizán en nota de prensa, en estos momentos, en Castilla-La Mancha existen 107 focos, de los cuales 77 son de serotipo 3, otros tres focos son de serotipo 8 y 27 corresponden a serotipo 3 y 8.

En relación a este tema, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este mismo lunes la resolución de la Dirección General relativa a la ayuda excepcional para paliar las repercusiones en las explotaciones ganaderas afectadas por el serotipo 3 de la lengua azul en 2024 en las provincias de Toledo y Ciudad Real.

En virtud de esta resolución se concede la ayuda a un total de 1.282 beneficiarios de ambas provincias, con un montante total de ayuda de 4.001.600 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en un 75 por ciento, en un 17,5 por ciento por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y en un 7,5 por ciento por parte de la Administración General del Estado.

Esta ayuda se ha vehiculado a través de la petición de ayuda de la PAC, en la que se habilitó una casilla para marcar y solicitar ayuda por parte de las explotaciones que tuvieron afección por lengua azul en 2024.

El período de solicitud terminó en junio, con la finalización del plazo de la PAC, y las ayudas las van a percibir este mismo mes los ganaderos de las zonas afectadas de Toledo y Ciudad Real, puesto que fue en estas provincias donde hubo restricción de movimiento de ganado. A este respecto, la directora general Lydia Benítez, ha remarcado "la agilidad con la que se ha gestionado esta ayuda".